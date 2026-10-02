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El Turismo Carretera modifica su agenda para la segunda fecha de la Copa de Oro: todos los horarios

Los entrenamientos del sábado se adelantarán respecto del esquema habitual, mientras que la clasificación comenzará a las 16:03. Para el domingo, las series mantienen su programación desde las 10:55 y la final largará a las 14:00.

2 de Octubre de 2026
TC en San Nicolás.
TC en San Nicolás.

Los entrenamientos del sábado se adelantarán respecto del esquema habitual, mientras que la clasificación comenzará a las 16:03. Para el domingo, las series mantienen su programación desde las 10:55 y la final largará a las 14:00.

El Turismo Carretera tendrá cambios en su cronograma este fin de semana en San Nicolás, donde disputará la segunda fecha de la Copa de Oro. La principal modificación será el adelanto de los entrenamientos del sábado 3 de octubre, con una primera salida a pista prevista para las 9:15.

 

La categoría competirá en el autódromo Juan María Traverso después de la apertura de la definición del campeonato en San Luis, donde se impuso el entrerriano Mariano Werner. La jornada del domingo 4 conservará el esquema habitual, con las series por la mañana y la final a las 14:00.

 

 

El cronograma establece que el primer ensayo comenzará después de la práctica inicial de la Fórmula 2 Argentina. El TC intercambiará su lugar con el TC Pista y adelantará casi dos horas su primera tanda respecto de la programación que venía utilizando.

 

A qué hora serán los entrenamientos y la clasificación

 

La primera práctica del Turismo Carretera tendrá una duración de 60 minutos. El segundo entrenamiento comenzará a las 12:00 y se extenderá durante 40 minutos, con un inicio aproximadamente una hora antes que en las fechas anteriores.

 

Una vez concluida esa tanda, los pilotos deberán esperar hasta las 16:03 para disputar la clasificación. Ese es el horario preciso consignado en el programa, que definirá el orden de salida para las series del domingo.

 

 

Mariano Werner quiere repetir el desempeño.
Mariano Werner quiere repetir el desempeño.

El TC Pista, por su parte, realizará su primer entrenamiento a las 10:50 y el segundo a las 13:05, ambos de una hora. Su clasificación está prevista para las 15:24, antes del turno de la categoría principal.

 

Cómo se distribuirá la actividad del sábado

 

La Fórmula 2 Argentina será la encargada de abrir la jornada a las 8:50, con un entrenamiento de 20 minutos. Su segunda práctica comenzará a las 10:25 y tendrá la misma duración.

 

La divisional de monopostos clasificará a las 12:50, en una sesión de diez minutos con todos los participantes juntos. Más tarde, a las 15:10, disputará su carrera clasificatoria, también programada con una duración de diez minutos.

 

Aut&oacute;dromo de San Nicol&aacute;s.
Autódromo de San Nicolás.

 

De esta manera, el sábado alternará las salidas a pista de las tres categorías. Para quienes sigan específicamente al Turismo Carretera, los horarios centrales serán las 9:15 y las 12:00, correspondientes a los entrenamientos, y las 16:03, para la clasificación.

 

Las series y las finales del domingo

 

El domingo comenzará con las dos series del TC Pista, a las 10:05 y las 10:30, ambas a cinco vueltas. Luego llegarán las tres baterías del TC, también de cinco giros, previstas para las 10:55, 11:20 y 11:45.

 

La final de la Fórmula 2 Argentina se correrá a las 12:10, sobre 12 vueltas o un máximo de 20 minutos. A continuación, el TC Pista disputará su carrera principal desde las 12:55, con una extensión de 20 vueltas o un límite de 40 minutos.

El cierre quedará en manos del Turismo Carretera, cuya final largará a las 14:00 y tendrá 25 vueltas o 50 minutos como máximo. Así, las modificaciones se concentrarán en las prácticas del sábado, mientras que la jornada decisiva mantendrá sus horarios habituales.

 

Programación completa

 

Sábado 3 de octubre

  • 08:50: primer entrenamiento de Fórmula 2 Argentina — 20 minutos.
  • 09:15: primer entrenamiento de Turismo Carretera — 60 minutos.
  • 10:25: segundo entrenamiento de Fórmula 2 Argentina — 20 minutos.
  • 10:50: primer entrenamiento de TC Pista — 60 minutos.
  • 12:00: segundo entrenamiento de Turismo Carretera — 40 minutos.
  • 12:50: clasificación de Fórmula 2 Argentina, todos juntos — 10 minutos.
  • 13:05: segundo entrenamiento de TC Pista — 60 minutos.
  • 15:10: carrera clasificatoria de Fórmula 2 Argentina — 10 minutos.
  • 15:24: clasificación de TC Pista.
  • 16:03: clasificación de Turismo Carretera.

Domingo 4 de octubre

  • 10:05: primera serie de TC Pista — 5 vueltas.
  • 10:30: segunda serie de TC Pista — 5 vueltas.
  • 10:55: primera serie de Turismo Carretera — 5 vueltas.
  • 11:20: segunda serie de Turismo Carretera — 5 vueltas.
  • 11:45: tercera serie de Turismo Carretera — 5 vueltas.
  • 12:10: final de Fórmula 2 Argentina — 12 vueltas o 20 minutos como máximo.
  • 12:55: final de TC Pista — 20 vueltas o 40 minutos como máximo.
  • 14:00: final de Turismo Carretera — 25 vueltas o 50 minutos como máximo.

Temas:

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