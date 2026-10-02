A cuatro días de su despedida, Messi aterrizó en Argentina junto a su familia

Lionel Messi llegó este viernes 2 de octubre a Argentina para participar de su partido despedida de la Selección. El encuentro se disputará el martes 6 ante Benín, desde las 20, en el estadio Monumental, como cierre de la actual fecha FIFA.

El capitán aterrizó por la mañana en el aeropuerto de Rosario en un vuelo privado procedente de Estados Unidos. Viajó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo; sus hijos Thiago, Mateo y Ciro; y su madre, Celia Cuccittini.

Su llegada se produjo antes de lo que había anticipado Lionel Scaloni. En la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Bolivia, el entrenador había señalado que esperaba al futbolista para el domingo, después del segundo compromiso de esta ventana internacional.

Una llegada antes de lo previsto

“Leo viene el fin de semana, después del partido del 3, pero si quiere venir a jugar el 3 puede. En principio, viene después de ese partido; llegaría el domingo”, había explicado el director técnico.

Tras arribar a su ciudad natal, Messi descansará unas horas en su casa de Funes. Luego se incorporará al grupo que trabaja en el predio de Ezeiza, aunque su llegada al país no confirma una participación en el encuentro del sábado.

¡¡HOLA, CAPITÁN!! ¡QUE LINDO ES VOLVER A VERTE! Leo Messi y su familia aterrizaron en Rosario para que el GOAT disfrute de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental. 🥺 Aún no estamos listos 📺 #SportsCenterAM | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ST1KE963ib — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2026

La previsión es que se sume después del amistoso ante Burkina Faso. De mantenerse ese esquema, tendría apenas un entrenamiento junto al plantel antes de la presentación frente a Benín.

La despedida será el martes en River

El partido del martes 6 de octubre comenzará a las 20 en el Monumental. Según la información difundida, las localidades disponibles para asistir al encuentro ya se agotaron.

Del homenaje participarán los futbolistas que integran el actual plantel y los campeones del mundo en Qatar 2022. La jornada estará dedicada al cierre de la trayectoria del capitán con la camiseta argentina.

Messi se prepara para su despedida.

A los 39 años, Messi llega a esa despedida con 207 partidos y 125 goles en la Selección, de acuerdo con las estadísticas consignadas para el encuentro. Esas cifras lo ubican como el jugador con más presencias y tantos en la historia del equipo nacional.

Los árbitros de los próximos amistosos

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el chileno Fernando Véjar dirigirá el compromiso ante Benín. Será el árbitro principal del encuentro que cerrará la participación del capitán en el seleccionado.

Antes de esa presentación, Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado 3 de octubre por la noche, también en el estadio Monumental. Ese partido será el segundo de los tres amistosos previstos para la fecha FIFA.

Para el encuentro del sábado fue designado el chileno José Cabero. Después de ese compromiso, el equipo de Scaloni continuará su preparación para recibir a Benín el martes.