Tres árbitros de Paraná renovaron su contrato con AFA y buscan llegar a Primera División

Tres árbitros de la Liga Paranaense de Fútbol renovaron su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y continuarán formando parte del ámbito nacional del arbitraje. Se trata de Maximiliano Durán, Santiago Mainero y Ramiro Nadalín, quienes rubricaron la renovación durante un encuentro que contó con la presencia de autoridades vinculadas al fútbol argentino.

En diálogo con Elonce Deportivo, Durán destacó el significado que tuvo para Paraná y Entre Ríos recibir a representantes nacionales y valoró especialmente la posibilidad de continuar creciendo dentro de la estructura del Consejo Federal.

“Fue un orgullo para la ciudad y la provincia albergar a la gente que vino, poderle demostrar un poquito de lo que es nuestra ciudad y tener estas autoridades fue para nosotros un privilegio y un honor”, subrayó.

En tanto, en lo personal la renovación era un objetivo que tenía este año. "Gracias a Dios lo pude cumplir y siempre me toca que cada año del arbitraje es mejor que el anterior”, reconoció.

El consejo de Sergio Pezzota

Entre las autoridades presentes estuvo el exárbitro rosarino Sergio Pezzota, actual secretario general del sindicato de árbitros. Durán destacó el vínculo generado durante la jornada y remarcó uno de los principales consejos que recibió.

“La experiencia con Sergio es muy positiva. Él es el secretario general de nuestro sindicato y sin ningún problema aceptó venir a compartir con nosotros, eso habla de la humildad”, señaló y agregó: “Te dice que hay que ser humilde en esto, siempre tener el rol de alumno, porque en el arbitraje como en el fútbol siempre estamos aprendiendo”.

La formación continúa siendo una parte central de la actividad de los árbitros. Durán explicó que, incluso después de la renovación contractual, mantiene una rutina semanal de capacitación.

El sueño de un árbitro entrerriano en Primera

Durán también habló de sus objetivos dentro del arbitraje nacional y señaló que uno de sus principales sueños es dirigir en los estadios de los clubes más importantes del país.

“Mi sueño siempre fue, desde que comencé con el arbitraje en los cursos nacionales de AFA, dirigir en la cancha de los cinco grandes y también tenemos la necesidad de tener un árbitro entrerriano en Primera División”, expresó. En ese sentido, destacó que Entre Ríos ya cuenta con representación en la máxima categoría a través del asistente Daniel Zamora.

Durán mencionó además a otros árbitros de la provincia que forman parte de las competencias nacionales. “Está Darío Sandoval, Castañola, Lautaro, Alexi Caizo. Tenemos varios compañeros que nos están representando a nivel nacional”, enumeró.