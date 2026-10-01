Protestas estudiantiles se extienden por Francia: cerca de 2.000 detenidos y más de 1.000 escuelas afectadas

Las protestas estudiantiles en Francia, iniciadas hace una semana por la falta de docentes y el reclamo de mejores condiciones educativas, registraron este jueves una fuerte escalada: 1.949 personas fueron detenidas y 1.027 establecimientos educativos resultaron afectados.

El balance final difundido por el Ministerio del Interior indicó además que 305 policías y gendarmes resultaron heridos durante la jornada, mientras el ministro Laurent Nuñez condenó lo que definió como una escalada de violencia.

Del total de establecimientos alcanzados por las protestas, 222 sufrieron bloqueos de acceso. Los incidentes se multiplicaron en diferentes puntos del país mientras las movilizaciones, que comenzaron principalmente entre estudiantes secundarios, también alcanzaron universidades.

Por qué protestan los estudiantes

Las movilizaciones comenzaron por una serie de reclamos vinculados con las condiciones del sistema educativo francés. Entre ellos aparecen la falta de profesores, la cantidad de alumnos por aula, los horarios y las deficiencias de infraestructura en los establecimientos.

Los estudiantes denunciaron problemas como aulas superpobladas, falta de baños, goteras y edificios deteriorados. Las primeras protestas surgieron en la región de París y posteriormente se extendieron hacia otras ciudades francesas.

Durante este jueves se registraron incidentes en distintos puntos del país, con incendios, barricadas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El Gobierno habló de “violencia urbana”

Ante el agravamiento de la situación, el Gobierno francés consideró que parte de los acontecimientos excedieron los reclamos educativos que dieron origen a las movilizaciones.

Fuentes del Ministerio del Interior citadas por medios franceses señalaron que los episodios ya presentaban “características de una situación de violencia urbana”.

La escalada llevó al primer ministro Sébastien Lecornu a convocar una reunión de crisis para analizar la situación. El conflicto también provocó ataques contra establecimientos educativos y trabajadores, además de incendios y daños en el espacio público.

El Ministerio de Educación avanzó, además, con reuniones con representantes de docentes, padres y estudiantes para analizar los reclamos y buscar respuestas ante la extensión de las protestas.