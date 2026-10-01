El huevo, protagonista de la producción entrerriana: "El consumo no para de crecer"

La producción de huevos en Entre Ríos atraviesa una etapa marcada por el crecimiento del consumo, la incorporación de tecnología y una recuperación reciente de los precios de granja. Así lo explicó Juan Cruz Wagner, productor de la ciudad de Crespo, en la previa de la Semana y el Día Mundial del Huevo en diálogo con Moviendo el Avispero, emitido por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

El productor señaló que el sector viene de un período de precios bajos que afectó los márgenes de rentabilidad. "Venimos de un buen tiempo de estabilidad baja en cuanto a los precios de granja y terminó habiendo un quiebre de rentabilidad", explicó.

Según Wagner, durante las últimas dos o tres semanas se registró una recuperación de los valores, aunque aclaró que el incremento debe analizarse en un contexto de inflación acumulada. "Hubo una leve recuperación", indicó sobre la situación más reciente del mercado.

El consumo de huevos sigue en aumento

Uno de los datos destacados por Wagner fue el crecimiento del consumo interno. Según las estimaciones mencionadas por el productor a partir de información de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Argentina podría alcanzar este año un consumo de 430 huevos por persona, frente a los 396 registrados durante 2025.

"No paramos de crecer y entiendo que lideramos el consumo mundial de huevos a nivel país", sostuvo Wagner al describir la evolución de la demanda.

El productor explicó que el huevo es un alimento particularmente sensible a las variaciones de oferta. Cuando aumenta la cantidad de aves en producción puede generarse una mayor disponibilidad y una consecuente baja de precios, mientras que una menor oferta puede provocar el efecto contrario.

MOVIENDO EL AVISPERO - EL HUEVO, UN PROTAGONISTA DE LA PRODUCCIÓN ENTRERRIANA

Granjas cada vez más tecnificadas

Otro de los cambios importantes registrados durante los últimos años está relacionado con la tecnificación de las granjas. Wagner señaló que Argentina actualmente cuenta con niveles de tecnificación superiores al 80%, una transformación que se aceleró durante los últimos 10 a 15 años.

Los nuevos establecimientos incorporan sistemas automatizados y ambientes controlados. "Hoy son muy pocos los galpones que no tienen ambiente controlado", explicó.

Estos sistemas permiten regular aspectos como la ventilación, la iluminación y las condiciones climáticas dentro de los galpones. Para el productor, la tecnología avanza rápidamente y representa uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la actividad.

Cómo es el ciclo productivo de una gallina

Wagner también explicó el proceso que atraviesa una gallina ponedora desde su nacimiento hasta el final de su etapa productiva. Las pollitas llegan con un día de vida y atraviesan un período de recría que se extiende durante aproximadamente cinco meses.

Entre las 16 y 17 semanas son trasladadas a los galpones de postura y comienzan a producir huevos alrededor de las semanas 18 o 19. El pico de producción llega aproximadamente en la semana 25 y el período de mayor rendimiento se extiende hasta las 30 o 40 semanas.

Luego, la producción ingresa en una meseta y posteriormente comienza a disminuir. Las aves permanecen aproximadamente hasta las 100 semanas de vida y, cuando dejan de resultar rentables o aparecen dificultades vinculadas con la calidad de la cáscara, son destinadas a faena.

Un alimento cada vez más presente en la mesa

En cuanto al comercio exterior, Wagner explicó que Argentina mantiene una proporción relativamente estable de exportaciones respecto de su producción. Para este año, mencionó una producción proyectada de 440 huevos por habitante, frente a un consumo estimado en 430.

El productor atribuyó el crecimiento del consumo a un cambio en la percepción sobre el alimento, especialmente después de décadas en las que se lo vinculaba con problemas de colesterol. También destacó su presencia en las dietas asociadas a la actividad física y la alimentación saludable.

"El huevo tiene todas las características", sostuvo Wagner, quien resaltó su aporte nutricional, su versatilidad para distintas preparaciones y su precio en relación con otras fuentes de proteínas.

De esta manera, el huevo se consolidó como uno de los protagonistas de la producción avícola y del consumo argentino, mientras los productores entrerrianos afrontan el desafío de sostener la rentabilidad y continuar incorporando tecnología a sus establecimientos.