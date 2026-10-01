El sector agroexportador aumentó el ingreso de dólares en septiembre y recortó la caída mensual

El sector agroexportador liquidó US$3.228 millones durante septiembre de 2026, un 17% más que en agosto. El resultado estuvo acompañado por un flujo sostenido de embarques de maíz y mayores ventas de los productores a las empresas exportadoras.

El monto se ubicó como el tercer registro más alto para un mes de septiembre dentro de la serie de los últimos 25 años. La comparación corresponde a ese mes y no al conjunto de todos los registros mensuales del período.

Los datos fueron difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Según las entidades, las empresas que representan explican el 48% de las exportaciones argentinas.

El maíz impulsó el ingreso de dólares

Las cámaras atribuyeron el desempeño de septiembre a la continuidad de los embarques de maíz. Esa actividad estuvo impulsada por una intensificación de las ventas de los productores al sector exportador.

La mayor comercialización del cereal fue el factor destacado por las entidades para explicar el aumento mensual de la liquidación del sector agroexportador.

La mejora frente a agosto, sin embargo, no alcanzó para revertir la caída acumulada del año. Entre enero y septiembre, el complejo oleaginoso-cerealero ingresó US$22.275 millones, un 22% menos que durante los mismos nueve meses de 2025.

Por qué no compararon con septiembre de 2025

CIARA y CEC aclararon que no realizaron una comparación directa con septiembre del año pasado debido a las condiciones excepcionales que habían regido entonces.

En ese período se había implementado una suspensión temporal de los derechos de exportación mediante el Decreto 682/25, una medida que modificó las condiciones para la comercialización y la liquidación de divisas.

Por ese motivo, las entidades diferenciaron la evolución mensual respecto de agosto de la comparación interanual acumulada. El balance de los primeros nueve meses del sector agroexportador mantuvo una baja del 22% frente a 2025.