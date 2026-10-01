Subsidios de luz y gas: definieron cuánto consumo tendrá bonificación en octubre

Mediante la Resolución 272/2026, la Secretaría de Energía estableció los parámetros que regirán durante octubre para los usuarios comprendidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Para la electricidad, fijó un bloque de consumo base de 200 kilovatios hora (kWh) mensuales, independientemente de la zona bioambiental donde se encuentre ubicado el hogar.

La norma también definió las bonificaciones que se aplicarán durante octubre a los beneficiarios de electricidad, gas natural y gas propano indiluido por redes.

El cambio implica que el consumo base eléctrico de octubre será de 200 kWh mensuales. El Decreto 943/2025 había establecido originalmente para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre un bloque de 150 kWh, mientras que durante septiembre ya había sido llevado a 200 kWh mediante una resolución posterior. Para octubre, la nueva norma mantuvo ese último nivel.

Qué pasará con el subsidio a la electricidad

Para los usuarios residenciales de electricidad incluidos en el SEF, Energía estableció una bonificación adicional extraordinaria del 25% durante octubre.

El beneficio se aplicará sobre el bloque de consumo base establecido para el mes, es decir, hasta 200 kWh mensuales.

La resolución estableció que ese límite será igual para los hogares beneficiarios de las distintas zonas bioambientales.

Las bonificaciones para el gas

Para los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes comprendidos en el SEF, la Secretaría de Energía estableció durante octubre una bonificación general del 50%.

A su vez, fijó una bonificación adicional extraordinaria del 24,25% sobre el consumo correspondiente para los beneficiarios del régimen.

La resolución instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad a implementar las disposiciones y reflejarlas en los cuadros tarifarios y mecanismos de facturación correspondientes.

Las bonificaciones establecidas también alcanzarán a las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, de acuerdo con las leyes correspondientes.