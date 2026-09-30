Empleadas domésticas: cuánto costará la hora de limpieza desde octubre 2026

Las empleadas domésticas tendrán un aumento del 1,7% desde octubre de 2026 y parte de una asignación pasará al básico. La hora para tareas generales quedará en $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro. Los valores para todas las categorías.
Las empleadas domésticas tendrán desde octubre de 2026 una nueva escala salarial, como consecuencia del tercer ajuste establecido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El incremento será del 1,7% sobre los salarios básicos vigentes durante septiembre y alcanzará a las distintas categorías del sector.
La actualización tendrá además una particularidad en la composición de las remuneraciones. A partir de octubre se incorporará al salario básico el 50% de la asignación no remunerativa que había sido abonada en agosto, cuyos montos fueron determinados según la carga horaria semanal de cada trabajador.
Aquella suma extraordinaria había oscilado entre $8.000 y $20.000, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas. La incorporación de una parte al básico impactará sobre las remuneraciones correspondientes a octubre y modificará los pisos salariales para el personal de casas particulares.
Cuánto valdrá la hora de limpieza en octubre
El personal para tareas generales, categoría en la que se encuentran quienes realizan labores como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, tendrá un valor mínimo de $4.064,08 por hora con retiro.
Para quienes desarrollen las mismas tareas sin retiro, el piso será de $4.337,53 por hora. En tanto, los trabajadores mensualizados percibirán un salario mínimo de $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.
Estos importes constituyen los valores mínimos establecidos para la actividad. La categoría de tareas generales es la referencia habitual para calcular cuánto corresponde pagar por una hora de limpieza en una vivienda particular.
Cuánto cobrarán quienes cuidan personas
La escala de asistencia y cuidado de personas también tendrá nuevos valores desde octubre. Para quienes desempeñen sus funciones con retiro, la remuneración mínima será de $4.337,53 por hora.
En el caso de trabajadores que desarrollen la actividad sin retiro, el valor ascenderá a $4.801,52 por hora. Los salarios mensuales quedarán establecidos en $548.429,23 y $605.050, respectivamente.
Esta categoría comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas, como adultos mayores, niños, adolescentes, personas enfermas o con discapacidad. Cuando las tareas desempeñadas correspondan a otra categoría, deberá considerarse la actividad principal realizada por el trabajador.
Caseros y personal para tareas específicas
En el caso de los caseros, la nueva escala fijará una remuneración de $4.337,53 por hora o $548.429,23 mensuales. Esta actividad contempla únicamente la modalidad sin retiro debido a las características de la función.
Por otra parte, el personal destinado a tareas específicas, como cocineros contratados exclusivamente para esa labor u otros trabajadores que requieran conocimientos particulares para desempeñar su actividad, tendrá valores superiores.
Desde octubre, esta categoría tendrá un piso de $4.580,80 por hora con retiro y $4.973,38 sin retiro. Para quienes cobren mensualmente, los salarios mínimos serán de $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro.
Supervisores tendrán los valores más altos
La remuneración más elevada de la escala corresponderá a los supervisores, es decir, aquellos trabajadores encargados de coordinar y controlar las tareas realizadas por dos o más personas, indicó Infobae.
Para esta categoría, el valor mínimo será de $4.805,82 por hora con retiro y $5.215,59 sin retiro. En el caso de las remuneraciones mensuales, los pisos se ubicarán en $599.514,52 y $661.702,46, respectivamente.
La normativa también establece qué ocurre cuando una misma persona realiza funciones que podrían incluirse en diferentes categorías. En esos casos, deberá aplicarse la remuneración correspondiente a la actividad desarrollada de manera habitual y que tenga carácter principal.