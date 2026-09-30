Incendio en avenida Don Bosco de Paraná: se quemaron restos de fibra óptica y hallaron numerosas colillas

Un incendio en avenida Don Bosco de Paraná demandó la intervención de personal de la División Bomberos Zapadores durante la tarde de este miércoles. El foco se registró en el exterior de una vivienda ubicada por la avenida, en la intersección con Gobernador Crespo, y afectó una importante cantidad de restos de fibra óptica. No se registraron personas heridas en el lugar.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía a Elonce, los bomberos fueron convocados pasadas las 14:55 y, al llegar al lugar, constataron que el fuego se había desarrollado sobre la mampostería externa del inmueble.

(Bomberos Zapadores)

La propiedad es alquilada por la firma de telecomunicaciones Valcatel y utilizada para alojar al personal que actualmente realiza tareas vinculadas con el recambio de fibra óptica en la zona. No se informaron personas lesionadas como consecuencia del episodio.

Qué determinaron los primeros peritajes

Una vez controlada la situación, personal especializado realizó las primeras tareas periciales para establecer dónde se había iniciado el fuego. Según el informe policial, el foco ígneo se originó en el frente de la vivienda, donde había material acumulado correspondiente a trabajos de telecomunicaciones.

(Bomberos Zapadores)

En ese sector se encontraban restos de fibra óptica equivalentes aproximadamente a 500 metros de tendido, que fueron alcanzados por las llamas. Durante la inspección, los bomberos también detectaron una importante cantidad de colillas de cigarrillos entre los materiales afectados.

A partir de esos indicios, la causal del incendio fue catalogada preliminarmente como accidental. La intervención estuvo a cargo de la División Bomberos Zapadores, dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública de la Policía de Entre Ríos.