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El empleo público cayó en más de 72.000 puestos desde diciembre de 2023

La dotación de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades estatales pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto, según datos difundidos oficialmente. Solo en el último mes se redujeron 1.446 puestos.

30 de Septiembre de 2026
Según datos del INDEC.
Según datos del INDEC.

La dotación de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades estatales pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto, según datos difundidos oficialmente. Solo en el último mes se redujeron 1.446 puestos.

La cantidad de puestos de trabajo en la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades estatales registró una fuerte reducción desde diciembre de 2023, en el marco de la política de disminución de la estructura estatal impulsada por el gobierno de Javier Milei. Según los datos consignados, la dotación pasó de 341.465 a 269.025 trabajadores, lo que representa 72.440 puestos menos.

 

El recorte se produjo en el marco de la política que el propio Gobierno denominó de “motosierra”, orientada a reducir estructuras, organismos y gastos del Estado.

Informes oficiales anteriores del Ministerio de Desregulación ya habían contabilizado más de 71.000 puestos eliminados hasta mayo de 2026.

El INDEC publica mensualmente información sobre la dotación de personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades. La serie comenzó a difundirse en septiembre de 2022 y cuenta con datos desde julio de ese año.

Cuánto cayó el empleo público en agosto

 

De acuerdo con los datos difundidos, durante agosto se redujeron 1.446 puestos de trabajo, lo que significó una caída mensual del 0,5%.

En la comparación interanual, la dotación se contrajo un 5,8%, equivalente a 16.469 puestos menos respecto del mismo período del año anterior.

La tendencia descendente ya se observaba a comienzos de 2026. En enero, por ejemplo, el INDEC había informado una dotación total de 278.705 personas entre la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades, con una disminución interanual del 7,1%.

Cómo fue la reducción por sectores

 

Dentro de la Administración Pública Nacional, la administración centralizada pasó de 37.602 a 37.543 trabajadores durante agosto, lo que representó una reducción mensual del 0,2%.

La administración descentralizada disminuyó un 0,7%, al pasar de 110.819 a 109.988 trabajadores. En tanto, la administración desconcentrada se mantuvo sin modificaciones, con 21.123 empleados.

La mayor caída porcentual del mes se registró en la categoría “otros entes”, cuya dotación pasó de 13.616 a 13.226 trabajadores, una reducción del 2,9%.

Por su parte, las empresas y sociedades del Estado redujeron 158 puestos respecto de julio, equivalente a una variación negativa del 0,2%.

 

La reducción de la planta estatal

 

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió en sus redes sociales la evolución de la cantidad de puestos desde finales de 2023, en línea con la política oficial de reducción de la estructura estatal.

El Gobierno había informado anteriormente que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se habían eliminado 71.029 puestos en el sector público. La administración nacional también anticipó durante este año que continuaría revisando organismos y estructuras estatales.

Los datos de agosto profundizaron así la reducción de la dotación estatal registrada desde el comienzo de la actual gestión.

Temas:

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