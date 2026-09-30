Aumentan los salarios de los empleados de la construcción: los nuevos valores de octubre

Los empleados de la construcción tendrán un aumento salarial del 1,8% en octubre de 2026, calculado sobre los básicos vigentes al cierre de septiembre. La actualización forma parte de un acuerdo que establece incrementos acumulativos para septiembre, octubre y noviembre.

Para las categorías de la Zona A, los básicos de octubre irán desde $5.601 por hora para los ayudantes hasta $7.697 para los oficiales especializados. Los serenos, cuya remuneración básica se establece por mes, tendrán un valor de $1.017.485.

El acuerdo fue firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Comprende a trabajadores de los convenios colectivos 76/75 y 577/10.

Los básicos de octubre según la categoría

En la escala de la Zona A, el oficial especializado tendrá un básico de $7.697 por hora, mientras que el oficial percibirá $6.585. Para el medio oficial, el valor será de $6.085 por hora.

El ayudante cobrará un básico de $5.601 por hora y el sereno tendrá una remuneración básica mensual de $1.017.485. Estos importes corresponden a la escala salarial y no al monto neto que recibirá cada trabajador.

El ingreso final de los empleados de la construcción dependerá de las horas trabajadas, los adicionales que correspondan y los descuentos aplicables. Además, las escalas contemplan diferencias por zona, por lo que los valores señalados no son iguales para todo el país.

Cómo se aplican los aumentos hasta noviembre

La recomposición comenzó en septiembre con un incremento del 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto. En octubre se aplica el 1,8% sobre la escala de septiembre y en noviembre habrá otro aumento del 1,7% sobre los valores de octubre.

Al ser acumulativos, cada porcentaje se calcula sobre el salario que ya incorpora la suba anterior. Así, los empleados de la construcción alcanzados por el acuerdo tendrán tres actualizaciones sucesivas durante ese período.

En noviembre, los básicos por hora de la Zona A serán de $7.828 para el oficial especializado, $6.697 para el oficial, $6.188 para el medio oficial y $5.696 para el ayudante. El básico mensual del sereno llegará a $1.034.783.

Aportes y próxima negociación salarial

El acta establece un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los conceptos remunerativos durante septiembre, octubre y noviembre. Para los trabajadores afiliados a UOCRA, la cuota sindical absorbe ese aporte, por lo que no corresponde una retención adicional por el mismo concepto.

Los empleadores también deberán realizar una contribución del 2% destinada a acciones sociales y asistenciales. Además, el acuerdo permite compensar aumentos otorgados voluntariamente desde agosto a cuenta de futuras subas, sin reducir el ingreso total por una prestación laboral equivalente.

La próxima reunión entre el sindicato y las cámaras quedó fijada para el 20 de octubre. Allí analizarán la evolución de la actividad y las variables económicas para negociar las actualizaciones salariales que correspondan desde diciembre.