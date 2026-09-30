Después de 36 años de docencia, una directora dejó el guardapolvo rodeada del cariño de sus alumnos

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa de la Escuela Nº 19 "María Rosa Balbarrey" despidió con un emotivo homenaje a su directora, Stella Maris Álvarez, con motivo de su jubilación. Tras 36 años de servicio en la docencia y ocho al frente de la institución, recibió el cariño de alumnos, familias y docentes.
La jubilación de la docente y directora, Stella Maris Álvarez, marcó una jornada cargada de emoción en la Escuela Nº 19 "María Rosa Balbarrey" de Paraná, donde alumnos, docentes y familias despidieron a quien estuvo durante los últimos ocho años al frente de la institución y completó 36 años de servicio en la docencia.
El homenaje fue una sorpresa para la directora y se realizó en el marco del acto escolar por la conmemoración de la República de Entre Ríos. A la celebración se sumaron docentes que pasaron por la escuela, familiares, amigos, padres y alumnos que quisieron acompañarla en su último día.
"No me esperaba este agasajo. Fue todo muy emotivo", expresó Álvarez. La directora contó que recibió cartas de las familias y de los estudiantes y reconoció que las muestras de afecto le permitieron cerrar esta etapa sintiéndose "muy querida".
"Si no hay amor, nada es posible"
Al hacer un balance de su trayectoria, Álvarez puso el acento en la vocación y el vínculo que se construye con los estudiantes. "Uno enseña pedagogía, pero si no hay amor, nada es posible", afirmó, y agregó: "Para ser docente, tenés que tener vocación y yo la tengo".
Su carrera comenzó alrededor de 1989. Oriunda de Hernandarias, recordó que inicialmente eligió la formación docente entre las posibilidades de estudio que tenía disponibles, pero con el paso de los años y las experiencias en las aulas descubrió que esa era definitivamente su vocación.
También destacó el acompañamiento recibido en momentos difíciles de su vida. "Fue la escuela, fueron mis hijos, mi familia, los que me llevaron a seguir", relató. Sobre el papel de los educadores, sostuvo que "el docente es otro papá en la escuela" porque guía y acompaña a los niños.
El cariño de los alumnos
La despedida también tuvo como protagonistas a los estudiantes. Nata, un alumno de segundo grado, contó que le regaló a la directora un muñeco de Stitch y un llavero de Pikachu. Juan Gabriel, otro de los pequeños, resumió su deseo para esta nueva etapa: "Que viva muy feliz y que le vaya bien".
La supervisora Griselda Esquivel destacó que el homenaje permitió observar "todo el amor que tiene la comunidad hacia ella" y reconoció que la jubilación de una directora representa un antes y un después para una institución educativa.
Entre abrazos, cartas, regalos y palabras de agradecimiento, la comunidad de la Escuela Balbarrey cerró así una etapa. Álvarez dejó el guardapolvo después de 36 años, acompañada por el cariño de quienes formaron parte de una trayectoria que tuvo a la educación y la vocación como ejes centrales.