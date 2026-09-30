Entre Ríos abre el primer concurso para ingresar a planta permanente: cómo inscribirse

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha el primer concurso público para el acceso a la planta permanente de la Administración Pública Provincial, en el marco del nuevo sistema establecido por el gobernador Frigerio para regular de manera integral el ingreso, las promociones y la asignación de jefaturas en el Estado.

La convocatoria corresponde a un Concurso Tipo A, modalidad Abierta, para cubrir un cargo de Planta Permanente Profesional C y la función de Jefatura del Área Tesorería, en el ámbito de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

De esta manera, se instrumenta por primera vez de manera integral un procedimiento que establece que los nombramientos para ingresar a la planta permanente deben estar precedidos por un proceso de selección público, transparente y basado en las condiciones de mérito e idoneidad.

El nuevo régimen fue establecido mediante el decreto Nº 1452, firmado por el gobernador, que aprobó el Reglamento General de Concursos para el nombramiento e ingreso a la planta permanente, las promociones y la asignación de jefaturas de Departamento y División de la Administración Pública Provincial. La normativa reglamentó una exigencia prevista por la Constitución Provincial desde 2008 y estableció procedimientos de selección para garantizar la transparencia y la libre concurrencia.

El primer llamado se realiza bajo el reglamento particular aprobado por decreto Nº 3222, del 28 de septiembre pasado, cuyo contenido se encuentra disponible para consulta en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial, ubicada en calle Libertad 86 de Paraná, y en los portales oficiales de la UEP y de la Dirección General de Recursos Humanos de la provincia.

Datos de la convocatoria

La inscripción para el concurso estará abierta desde el 2 hasta el 25 de noviembre de 2026, inclusive y la modalidad es presencial; se realiza en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial, ubicada en Libertad 86, Paraná, de lunes a viernes, de 8 a 12.

Los interesados podrán realizar consultas a través del correo electrónico uep@entrerios.gov.ar, de los teléfonos 4207966/7967, o personalmente en la sede del organismo.

Contacto

Unidad Ejecutora Provincial

Domicilio: Libertad 86 - PARANA, PARANA

Correo Electrónico: uep@entrerios.gov.ar

Teléfono: (343) 4207966 / 7967