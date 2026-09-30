Cuándo será el último día de clases en Argentina: el calendario de las 24 jurisdicciones

Las clases en Argentina finalizarán entre el 17 y el 23 de diciembre de 2026, de acuerdo con las fechas previstas para cada jurisdicción. En Entre Ríos, el cierre del ciclo lectivo está programado para el viernes 18 de diciembre.

La mayoría de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminarán ese mismo día. Las excepciones serán Formosa, que concluirá antes, y Buenos Aires, Mendoza y La Pampa, cuyos calendarios se extenderán hasta la semana siguiente.

Las fechas figuran en el calendario escolar publicado por la Secretaría de Educación de la Nación, elaborado con información suministrada por las jurisdicciones. Cada provincia establece su cronograma de inicio, receso invernal y finalización del año escolar.

Cuándo terminan las clases en Entre Ríos y las provincias de la región

En Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, el último día previsto será el viernes 18 de diciembre. Las cuatro provincias coinciden en el cierre, aunque tuvieron diferentes fechas para las vacaciones de invierno.

Chaco y Misiones también finalizarán el 18 de diciembre. Formosa, en cambio, tiene previsto terminar el jueves 17, por lo que será la primera jurisdicción en cerrar el ciclo lectivo dentro del calendario nacional.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las actividades concluirán el viernes 18 de diciembre. La provincia de Buenos Aires continuará hasta el martes 22, cuatro días después de la fecha establecida para la capital del país.

Las fechas del norte, Cuyo y la Patagonia

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán terminarán el viernes 18 de diciembre. Estas provincias integran el grupo mayoritario que comparte la misma fecha de finalización de las clases en Argentina.

En Cuyo, San Juan y San Luis también cerrarán el ciclo lectivo el 18 de diciembre. Mendoza tendrá un calendario más extenso y finalizará el martes 22, al igual que la provincia de Buenos Aires.

En la Patagonia, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego concluirán el viernes 18 de diciembre. La Pampa terminará el miércoles 23 y será la última provincia en cerrar el año escolar según el cronograma publicado.

Cuatro fechas para el cierre del ciclo lectivo

En total, 20 jurisdicciones finalizarán el 18 de diciembre. Las cuatro restantes se distribuirán entre el jueves 17, correspondiente a Formosa; el martes 22, para Buenos Aires y Mendoza; y el miércoles 23, en La Pampa.

El calendario muestra que la finalización de las clases en Argentina se concentrará en la segunda quincena de diciembre. La diferencia entre la primera y la última fecha prevista será de seis días.

Entre Ríos inició el ciclo lectivo el 2 de marzo y tuvo su receso invernal del 6 al 17 de julio. Su calendario establece el 18 de diciembre como fecha de finalización, al igual que Santa Fe y Córdoba.