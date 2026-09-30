La hija de Maru Botana habló del supuesto romance con Franco Colapinto: “Es muy top”

Sofía Solá, hija mayor de Maru Botana, habló sobre las versiones de romance con Franco Colapinto y aseguró que no lo conoce. Durante una entrevista televisiva, la modelo reconoció que el piloto le resulta atractivo, pero no confirmó una relación sentimental.

Consultada sobre un posible vínculo con el automovilista, respondió inicialmente: “¿Qué? No…”. Más adelante volvió a señalar que no lo conoce, aunque lo describió como alguien “muy top”.

Las declaraciones se conocieron después de que circularan versiones que vinculaban a ambos. La conversación incluyó preguntas sobre posibles mensajes privados, su presente sentimental y la posibilidad de acompañar a un piloto en la Fórmula 1.

Qué dijo sobre los mensajes y la situación sentimental del piloto

Cuando le preguntaron si Franco Colapinto le había enviado algún mensaje privado, Sofía evitó dar una respuesta concreta. “No, no voy a hablar”, expresó, sin aclarar si existió ese intercambio.

La modelo también manifestó dudas sobre la situación sentimental del corredor. “Pero él está de novio, para mí…”, comentó. Cuando le señalaron que estaría separado, respondió: “Bueno, no sé. No sé”. Ninguna de esas afirmaciones confirmó el estado sentimental del piloto.

Sobre la reacción de Maru Botana ante las versiones, Sofía respondió: “¿Pero a qué madre no?”. Su comentario aludió al entusiasmo que podría despertar esa posibilidad, sin aportar una confirmación del supuesto romance.

Sofía Solá confirmó que está soltera

La hija de la pastelera sí habló de su propio presente y aseguró que está soltera. Entre risas, describió sus experiencias sentimentales con una frase: “No se consigue buen material acá. No hay buen casting”.

Consultada sobre si había encontrado mejores posibilidades durante su estadía en España, respondió: “No, no, no. Todo para atrás”. Así, tampoco mencionó una relación actual fuera del país.

Cuando le preguntaron si Franco Colapinto tendría posibilidades con ella, contestó: “Sí, obvio, pero…”, sin completar la idea. La respuesta expresó interés ante una situación hipotética, pero no confirmó un acercamiento entre ambos.

Su opinión sobre la Fórmula 1 y la exposición pública

Sofía reconoció que no tiene conocimientos sobre el automovilismo. “No entiendo nada”, dijo, aunque se mostró entusiasmada con la idea de acompañar a un piloto a los eventos de la categoría: “Me encantaría, sería mi sueño, porque siempre quiero ser una princesa”.

También aclaró que esa posibilidad no estaba relacionada exclusivamente con Franco Colapinto. “Me divierte, la verdad, pero como me divertiría estar con él, me divertiría estar con cualquier hombre famoso”, expresó. En cambio, descartó interés por los futbolistas.

Al referirse a los rumores que relacionaron al piloto con otras mujeres, evitó juzgarlo. “No lo puedo prejuzgar, no lo conozco”, sostuvo, y agregó que lo considera atractivo por ser joven y competir en la Fórmula 1.