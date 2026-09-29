 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos Difundieron un comunicado

La familia de Daniel Osvaldo habló sobre su salud y desmintió versiones sobre su internación: “Está lúcido”

El entorno del exfutbolista aseguró que se encuentra “bien y lúcido” y explicó el motivo por el que permanece en terapia intensiva. Además, negó distintas versiones que circularon sobre su cuadro de salud.

29 de Septiembre de 2026
La familia de Daniel Osvaldo sacó un comunicado.
La familia de Daniel Osvaldo sacó un comunicado.

El entorno del exfutbolista aseguró que se encuentra “bien y lúcido” y explicó el motivo por el que permanece en terapia intensiva. Además, negó distintas versiones que circularon sobre su cuadro de salud.

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado para informar sobre el estado de salud del exfutbolista, quien permanece internado en terapia intensiva, y desmintió distintas versiones que circularon durante los últimos días.

 

El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del exjugador por decisión del propio Osvaldo. “Queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia”, expresaron sus familiares.

Además, negaron que le hayan extirpado “una parte del pulmón”, que presente complicaciones en las piernas o que el cuadro que motivó su internación esté relacionado con el “consumo de sustancias”.

 

Qué dijeron sobre el estado de salud de Daniel Osvaldo

 

La familia cuestionó las “falsedades sin chequear que circularon” y aclaró que esas versiones fueron difundidas solamente por “unos pocos medios”, mientras que destacó el tratamiento respetuoso de la mayoría.

Respecto del diagnóstico que mantiene internado al exdelantero de Boca, explicaron: “Se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que, mal o bien, popularmente se conoce como líquido en el pulmón”.

Según detallaron, Osvaldo fue sometido a una intervención quirúrgica para limpiar la zona y los médicos aguardaban los resultados de los cultivos para determinar con precisión el origen de la infección.

 

Esperan los resultados para definir el tratamiento

 

“Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”, señaló la familia.

Finalmente, sus allegados solicitaron “prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre que del otro lado hay seres queridos sufriendo”.

Temas:

Daniel Osvaldo salud internación terapia intensiva derrame pleural Boca Juniors
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso