La familia de Daniel Osvaldo habló sobre su salud y desmintió versiones sobre su internación: “Está lúcido”

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado para informar sobre el estado de salud del exfutbolista, quien permanece internado en terapia intensiva, y desmintió distintas versiones que circularon durante los últimos días.

El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del exjugador por decisión del propio Osvaldo. “Queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia”, expresaron sus familiares.

Además, negaron que le hayan extirpado “una parte del pulmón”, que presente complicaciones en las piernas o que el cuadro que motivó su internación esté relacionado con el “consumo de sustancias”.

Qué dijeron sobre el estado de salud de Daniel Osvaldo

La familia cuestionó las “falsedades sin chequear que circularon” y aclaró que esas versiones fueron difundidas solamente por “unos pocos medios”, mientras que destacó el tratamiento respetuoso de la mayoría.

Respecto del diagnóstico que mantiene internado al exdelantero de Boca, explicaron: “Se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que, mal o bien, popularmente se conoce como líquido en el pulmón”.

Según detallaron, Osvaldo fue sometido a una intervención quirúrgica para limpiar la zona y los médicos aguardaban los resultados de los cultivos para determinar con precisión el origen de la infección.

Esperan los resultados para definir el tratamiento

“Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”, señaló la familia.

Finalmente, sus allegados solicitaron “prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre que del otro lado hay seres queridos sufriendo”.