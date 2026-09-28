Mirtha Legrand terminó el tratamiento con antibióticos: qué dice el nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes 28 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde hace diez días por un cuadro respiratorio. La institución confirmó que la conductora, de 99 años, completó el tratamiento con antibióticos y mantiene una evolución favorable.

“Continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”, señala el comunicado difundido por el centro médico. La actualización representa un avance dentro de su recuperación, aunque por el momento no se informó una fecha de alta hospitalaria.

El parte también indicó que Mirtha Legrand permanece acompañada por su familia. En nombre de la conductora, el sanatorio transmitió además un agradecimiento por las muestras de afecto recibidas durante los últimos días: “Agradece el cariño y el respeto dispensado”.

Cuándo se conocerá el próximo parte médico de Mirtha Legrand

El centro médico adelantó que continuará informando sobre el estado de la conductora de acuerdo con su evolución. “De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, concluye el documento.

De esta manera, la próxima actualización está prevista para el miércoles 30 de septiembre. La institución no comunicó si esa fecha coincidirá con una eventual alta, por lo que la continuidad de la internación dependerá de la evaluación de los profesionales que la atienden.

Mirtha Legrand volvió a ingresar al Mater Dei el viernes 18 de septiembre, pocos días después de haber recibido el alta de una internación anterior. En esta oportunidad, el motivo informado por el sanatorio fue un cuadro compatible con neumopatía, que requirió estudios, tratamiento y seguimiento médico.

Cómo fue su evolución durante los últimos días

Los informes difundidos desde su reingreso señalaron una mejoría progresiva. El miércoles 23 de septiembre, la institución comunicó que la conductora continuaba recuperándose y que permanecería internada para recibir los cuidados necesarios.

En el parte del viernes 25, los profesionales indicaron que se encontraba muy bien de su cuadro respiratorio y que había incrementado su actividad física con el acompañamiento del equipo de kinesiología. También señalaron que seguiría hospitalizada hasta completar la recuperación y poder retomar sus actividades habituales.

Durante el fin de semana, Juana Viale se refirió a la salud de su abuela mientras conducía La noche de Mirtha. “La abuela está mejorando muy bien”, expresó, y contó que la conductora seguía atenta al programa y le hacía comentarios sobre su desempeño al aire.

Qué es la neumopatía, el cuadro que motivó su internación

La palabra neumopatía es un término médico general que se utiliza para describir enfermedades que afectan a los pulmones. No identifica por sí sola una patología específica ni permite concluir que una persona tenga neumonía.

En el caso de Mirtha Legrand, el diagnóstico comunicado al momento de su reingreso fue un cuadro compatible con neumopatía. Desde entonces, el sanatorio difundió actualizaciones periódicas para informar sobre su respuesta al tratamiento y los cuidados recibidos.

Con la finalización de los antibióticos confirmada este lunes, la recuperación de la conductora registra un nuevo avance. Sin embargo, la institución mantiene el seguimiento médico y, por ahora, no anunció cuándo podrá regresar a su domicilio.