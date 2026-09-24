Por qué es grave el cuadro respiratorio de Mirtha Legrand, a sus 99 años: la explicación de un cardiólogo

El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó, en declaraciones a LN+, por qué el cuadro respiratorio de Mirtha Legrand requería seguimiento médico a sus 99 años. La conductora había ingresado el viernes por la tarde al sanatorio Mater Dei, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de haber recibido el alta días antes por una bronquitis. El parte del establecimiento describió un cuadro compatible con neumopatía.

“Una bronquitis no es una bronquitis cualquiera, es una bronquitis y una neumonía en una persona de 99 años”, sostuvo Tartaglione. Su descripción fue una valoración del especialista: el comunicado médico citado informó un cuadro compatible con neumopatía, sin precisar allí un diagnóstico de neumonía.

El médico explicó que, con la edad, disminuyen la reserva respiratoria y la capacidad del organismo para responder a una infección. Para ilustrar cómo funciona el pulmón, lo comparó con una esponja que se abre y se cierra al respirar. Señaló que, si una infección afecta las estructuras donde se realiza el intercambio de oxígeno, la oxigenación puede dificultarse.

Por qué consideró importante la internación

Tartaglione también se refirió a la respuesta del sistema inmunológico. “Hay una baja enorme de la defensa”, afirmó, y explicó que ese factor se suma a la menor reserva de oxígeno en una persona de edad avanzada.

El especialista hizo una distinción sobre el alcance de sus palabras: “Esto es grave, pero no quiere decir que esté grave. La tienen que internar porque las personas mayores se deshidratan”. Indicó que una internación permite atender riesgos como la deshidratación y observar de cerca la evolución de la paciente.

Entre los controles que mencionó estuvieron la saturación de oxígeno, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca, la hidratación y la función renal. También señaló la importancia de que la paciente pudiera alimentarse adecuadamente.

“Es importante que se evalúe en el lugar de internación y que se vea”, concluyó Tartaglione. Su explicación se centró en los cuidados que requiere un cuadro respiratorio a esa edad, mientras que la evolución concreta de Legrand quedó sujeta a la evaluación de los profesionales que la atendían.