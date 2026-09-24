Robaron un Mercedes Benz que acumulaba $7 millones en multas

Un Mercedes Benz que había sido robado fue recuperado por la Policía Bonaerense y el procedimiento reveló un particular antecedente: el vehículo acumulaba más de siete millones de pesos en multas. Además, mientras permanecía sustraído, sumó una nueva infracción por exceso de velocidad.

El procedimiento se realizó este miércoles en Ciudad Evita, partido bonaerense de La Matanza, donde efectivos de la Comisaría Centro 3ª desarrollaban un operativo de saturación junto con la Departamental y diferentes gabinetes técnicos.

Durante el recorrido, los policías observaron un Mercedes Benz A200, modelo 2013, en el cruce de La Quila y La Viudita. Al consultar los datos de la patente comprobaron que tenía pedido de secuestro.

El automóvil había sido denunciado como robado un día antes en una comisaría de Lomas del Millón. La investigación por la sustracción había quedado bajo intervención de la UFI Nº12.

El joven detenido que conducía el Mercedes

Tras constatar que se trataba del vehículo buscado, los efectivos implementaron un operativo cerrojo y lograron interceptarlo.

Al volante encontraron a un joven de 20 años, oriundo de Ciudad Evita, quien fue detenido y trasladado a una dependencia policial.

El sospechoso quedó imputado por el supuesto delito de encubrimiento, en una causa que quedó a cargo de la UFI Nº1 de La Matanza.

Más de $7 millones en multas

Tras recuperar el vehículo, los investigadores comprobaron otro dato llamativo. De acuerdo con su patente, el Mercedes acumulaba más de siete millones de pesos en multas por exceso de velocidad.

Se trataba de alrededor de 20 infracciones, algunas de las cuales se remontaban a mediados de 2015.

Además, toda la documentación perteneciente a la víctima del robo permanecía dentro del automóvil cuando fue recuperado por los efectivos.

Sumó otra infracción mientras estaba robado

La historia del vehículo sumó otra particularidad: horas antes de que la Policía detuviera al conductor, el Mercedes había cometido una nueva infracción de tránsito mientras todavía permanecía robado.

Una cámara ubicada sobre avenida Alvear al 4000, en Tres de Febrero, registró al automóvil circulando a una velocidad superior a la permitida durante este miércoles 23.

De esa manera, a las infracciones que ya acumulaba el Mercedes se añadió una nueva falta mientras existía un pedido de secuestro activo sobre el vehículo.

Finalmente, el automóvil fue recuperado y quedó a disposición de la Justicia, mientras el joven detenido permaneció imputado por encubrimiento y continuaron las actuaciones para esclarecer las circunstancias del robo.