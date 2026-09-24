La suerte volvió a Entre Ríos y un apostador ganó más de $18 millones en el Quini 6

Un apostador entrerriano ganó más de $18 millones en el Quini 6

Un apostador entrerriano ganó más de 18 millones de pesos en el Quini 6 durante el sorteo realizado este miércoles. Según confirmaron desde el IAFAS a Elonce, la apuesta fue realizada en la Agencia Nº 41 de Larroque y resultó una de las 20 favorecidas con cinco aciertos en la modalidad Siempre Sale.

El afortunado se llevará $18.474.674,40, mientras que los principales pozos millonarios del juego quedaron vacantes.

De esta manera, el próximo sorteo, previsto para el domingo, contará con un pozo total estimado de 7.200 millones de pesos.

Los números del Siempre Sale

En la modalidad Siempre Sale fueron sorteados los números 27-44-32-24-42-13. Como no hubo seis aciertos, el premio se distribuyó entre quienes consiguieron cinco coincidencias.

En total fueron 20 los ganadores, con un premio individual de $18.474.674,40. Uno de los boletos fue confeccionado en la Agencia 41 de Larroque, en el departamento Gualeguaychú.

Los restantes tickets ganadores se distribuyeron entre Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Chubut, San Luis, Córdoba, Salta, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Corrientes.

Los grandes pozos quedaron vacantes

En el sorteo Tradicional aparecieron los números 07-30-18-05-25-41. Ningún apostador consiguió los seis aciertos y quedaron acumulados $1.164.559.605 para el próximo sorteo.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 40-00-44-08-06-14. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo ascendió a $3.717.901.681 para el domingo.

Por su parte, en La Revancha salieron 31-15-34-14-35-41. El premio mayor también quedó vacante y habrá $800.000.000 en juego en esa modalidad.

Casi 500 ganadores en el Pozo Extra

El Pozo Extra tuvo 498 apuestas ganadoras. Cada una recibirá un premio de $401.606,43.

Con los principales premios sin dueño, la expectativa volverá a concentrarse en el sorteo del domingo, cuando el Quini 6 pondrá en juego un pozo global estimado de $7.200 millones. Elonce.com