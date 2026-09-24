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Policiales Departamento Gualeguaychú

Rescataron a conductor tras vuelco de un camión en el sur entrerriano sobre Ruta 14

El vuelco de un camión con pollo congelado ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 38 de la Ruta 14. Bomberos rescataron al conductor, quien quedó atrapado en la cabina y fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

24 de Septiembre de 2026
Camionero quedó atrapado tras volcar con una carga de pollo congelado
Camionero quedó atrapado tras volcar con una carga de pollo congelado Foto: Elonce

El vuelco de un camión con pollo congelado ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 38 de la Ruta 14. Bomberos rescataron al conductor, quien quedó atrapado en la cabina y fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El vuelco de un camión con pollo congelado ocurrió alrededor de las 5:30 de este jueves, a la altura del kilómetro 38 de la Ruta Nacional 14, en cercanías de Gualeguaychú. El conductor quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado antes de ser trasladado a un hospital.

 

El vehículo involucrado fue un Ford Cargo con semirremolque que circulaba en sentido norte-sur. Por motivos que permanecían bajo investigación, el camionero perdió el control de la unidad y terminó volcando sobre la banquina oeste.

Volc&oacute; un cami&oacute;n con pollo congelado y rescataron al conductor (foto Elonce)
Volcó un camión con pollo congelado y rescataron al conductor (foto Elonce)

El rodado era conducido por un joven de 25 años domiciliado en Concepción del Uruguay. Después del siniestro, personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú trabajó para liberarlo de la cabina.

 

El conductor fue hospitalizado

 

Una vez rescatado, el joven fue trasladado preventivamente al Hospital Centenario. De acuerdo con la información preliminar, presentaba lesiones que serían de carácter leve.

Cami&oacute;n volc&oacute; sobre la banquina y su conductor fue hospitalizado (foto Elonce)
Camión volcó sobre la banquina y su conductor fue hospitalizado (foto Elonce)

La carga de pollo congelado permaneció en el semirremolque mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y seguridad. No se informó la intervención de otros vehículos ni de más personas lesionadas.

 

El camión quedó volcado completamente sobre la banquina y no obstruyó los carriles de la autovía. Sin embargo, la circulación fue asistida por un solo carril como medida preventiva mientras trabajaban los equipos de emergencia.

 

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría Séptima, que quedaron a cargo de las actuaciones, junto con personal de Gendarmería Nacional y Bomberos de Gualeguaychú.

Rescataron a un joven camionero tras un vuelco en la Ruta 14 (foto Elonce)
Rescataron a un joven camionero tras un vuelco en la Ruta 14 (foto Elonce)

Las autoridades procuraban establecer las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo. También se aguardaba una evaluación médica definitiva sobre el estado de salud del conductor.

Temas:

vuelco camión Ruta Nacional 14 pollo congelado camionero herido bomberos
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