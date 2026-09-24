Secuestraron numerosas armas y detuvieron a un hombre tras allanamiento por violencia de género

Las armas y municiones secuestradas por la Policía

En el marco de un allanamiento por una causa de violencia de género, la Policía de Concordia detuvo a un hombre y secuestró numerosas armas de fuego y cientos de municiones, en una vivienda de Villa Adela.

El operativo fue llevado adelante durante la tarde del miércoles por personal de Comisaría Primera, que dio cumplimiento a una orden de allanamiento dispuesta por la jueza de Garantías Nº4, Gabriela Sero, a solicitud de la fiscal Agustina Sole.

Según informó la Policía, el procedimiento tuvo resultado positivo y permitió localizar pistolas, revólveres, rifles, una escopeta, armas de aire comprimido y una importante cantidad de cartuchería de diferentes calibres.

Las armas encontradas durante el allanamiento

Entre los elementos secuestrados había una pistola Bersa calibre .22 con cargador y una pistola Tunder calibre .380, cuyo cargador contenía nueve cartuchos.

También fueron incautados un revólver calibre .22 largo marca Galan; un revólver calibre .32 largo marca Garate, que tenía cinco cartuchos; y otro revólver .32 largo marca Italo Gra.

Durante la requisa, los efectivos localizaron además un rifle automático calibre .22 largo Battan Super 5, que estaba descargado y tenía dos cargadores, uno de ellos con seis cartuchos, además de una mira telescópica.

Asimismo, se secuestró un rifle calibre .22 marca Erma Werke, con cargador y mira telescópica, y una escopeta tiro a tiro calibre 12 marca Boito.

La Policía también encontró un rifle de aire comprimido marca Lee y una pistola de aire comprimido C31 junto con un recipiente con balines.

En cuanto a la cartuchería, fueron secuestrados 51 cartuchos calibre .308, 135 de 9 milímetros, 83 calibre .22, 101 calibre 12, siete calibre 20 y dos calibre .380, de acuerdo con el detalle suministrado oficialmente.

Todo el material fue incautado debido a que, según indicó la información policial, los moradores carecían de la documentación correspondiente para la tenencia de las armas y de la condición de legítimos usuarios.

En forma paralela al allanamiento de la vivienda, los efectivos cumplieron una orden de registro vehicular sobre una camioneta Volkswagen Amarok que se encontraba en el lugar. Como resultado de esa diligencia, la Policía procedió al secuestro de un teléfono celular.

Finalmente, por disposición de la fiscal Agustina Sole, un hombre mayor de edad fue aprehendido por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación que originó el procedimiento se encuentra vinculada a una causa por violencia de género.