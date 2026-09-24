ANMAT prohibió productos para adelgazar vendidos por Internet

La medida alcanza a productos con retatrutida, una sustancia experimental vinculada al control de la glucemia. La prohibición también comprende las ventas online.
Mediante la Disposición 6140/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio nacional el uso, comercialización, publicación y distribución de cualquier producto para administración en humanos que declare contener “retatrutide” o “retatrutida”.
La prohibición comprende todos los lotes, tamaños y presentaciones y alcanza expresamente a las plataformas de venta electrónica y permanecerá vigente hasta que los productos sean autorizados por ANMAT. La disposición exceptúa únicamente a las investigaciones clínicas expresamente autorizadas por el organismo.
Según detalló la disposición, las actuaciones comenzaron a partir de una denuncia recibida por correo electrónico en la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Allí se informó sobre dos enlaces web en los que se ofrecían, entre otros artículos, productos que declaraban contener retatrutida.
ANMAT señaló que actualmente no existen especialidades medicinales comercializadas en la Argentina que contengan esa sustancia.
El organismo precisó que se trata de un ingrediente que permanece en etapa de investigación clínica por sus potenciales efectos en pacientes con diabetes tipo II y control inadecuado de la glucemia. También indicó que las autoridades sanitarias de Brasil y Paraguay habían publicado alertas sobre productos que contenían retatrutida.
El Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización sugirió publicar una alerta para advertir a la población ante la oferta de esos productos.
Asimismo, se promovió una ampliación de una denuncia ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nº2. La presentación fue formalizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de ANMAT a través de la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina.
La disposición señaló que los productos involucrados carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa vigente. A partir de esos antecedentes, ANMAT resolvió prohibirlos hasta que cuenten con la correspondiente autorización.