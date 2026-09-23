La carne de cerdo gana terreno: por un kilo de asado se compran casi tres de pechito

La diferencia de precios entre la carne vacuna y la de cerdo volvió a quedar reflejada en un relevamiento de la Federación Porcina Argentina (FPA) realizado durante septiembre de 2026. En las carnicerías consultadas, un kilo de asado vacuno costó en promedio $23.000, mientras que el pechito de cerdo se ubicó en $8.200. Con el valor del primero se podían comprar casi 2,8 kilos del segundo.

Según el informe, los cortes vacunos comparados costaron, en promedio, un 128% más que las alternativas porcinas en carnicerías y un 95% más en las cadenas de supermercados relevadas. Se trata de precios de referencia del estudio, que pueden variar según el comercio y la zona.

Las diferencias en carnicerías

Para preparar milanesas, el relevamiento encontró que la nalga vacuna promedió $25.000 por kilo, frente a $10.000 de la nalga de cerdo. La diferencia fue del 150%: por el precio de un kilo del corte vacuno se podían adquirir 2,5 kilos del porcino.

También se compararon el bife angosto vacuno, a $18.000 por kilo, con el carré o la costillita de cerdo, a $8.200. En los cortes de mayor precio, el lomo vacuno alcanzó los $35.000, mientras que el solomillo porcino se ubicó en $12.000, una brecha cercana al 192%.

Las comparaciones muestran cuánto dinero requería la compra de cada opción. Los cortes enfrentados no son idénticos, aunque puedan utilizarse en preparaciones similares.

Qué ocurrió en los supermercados

En las cadenas relevadas —Coto, Carrefour y Jumbo—, el pechito de cerdo promedió $7.800 por kilo y el asado vacuno, $17.500. Esa relación permitía comprar alrededor de 2,25 kilos de pechito por el precio de un kilo de asado, publicó MDZ.

La brecha fue menor en algunos cortes para milanesas: la nalga porcina se ubicó en $12.000 por kilo y la vacuna en $18.000. Para la bola de lomo, los valores relevados fueron de $12.000 y $19.000, respectivamente.

La diferencia de precios acompañó el crecimiento del consumo de cerdo. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Agricultura citados en el informe, en 2025 se consumieron 18,9 kilos por habitante, un 8,7% más que el año anterior.