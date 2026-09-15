Consumo de carne vacuna cayó 9,5%: los argentinos comen casi cinco kilos menos por año

El consumo de carne vacuna cayó 9,5% interanual y quedó en 46 kilos anuales por habitante, casi cinco kilos menos que en 2025. Los cortes aumentaron hasta 52,7% en un año, por encima de la inflación, mientras las exportaciones crecieron.
El consumo de carne vacuna cayó 9,5% interanual y los argentinos comen actualmente casi cinco kilos menos por año que en 2025. El promedio per cápita se ubicó en 46 kilos anuales, según el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).
El promedio móvil de los últimos 12 meses mostró una pérdida de 4,9 kilos por habitante respecto de agosto del año pasado. La retracción coincidió con un fuerte incremento del precio de los cortes vacunos, que avanzaron por encima del nivel general de inflación.
Durante los primeros ocho meses de 2026, el consumo aparente de carne vacuna se situó en 1,377 millones de toneladas, de acuerdo con CICCRA. El reporte señaló además una contracción del abastecimiento destinado al mercado interno durante ese período.
La carne aumentó por encima de la inflación
Los precios aparecen como uno de los factores centrales para explicar el cambio en el consumo. Aunque durante agosto el rubro carnes y derivados registró un incremento mensual promedio de apenas 0,2%, la variación acumulada durante los últimos 12 meses alcanzó el 42,3%.
Ese porcentaje superó al incremento interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, que fue del 33,7%. CICCRA sostuvo que el rubro se encontró entre los dos de mayor incremento y explicó que “el alza fue producto de la caída de la oferta de hacienda para enviar a faena”.
La diferencia fue todavía mayor al considerar exclusivamente los cortes vacunos, cuyos precios aumentaron un 51,2% interanual en agosto. En comparación, el pollo acumuló una suba del 24,2%, por lo que el precio relativo de la carne vacuna se encareció 21,8% frente a esa alternativa.
Cuánto aumentaron los principales cortes
Entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2026, la carne picada común encabezó las subas entre los cortes relevados, con un incremento del 52,7%. Le siguieron el asado, con 52,1%; el cuadril, 51,9%; la nalga, 50%; y la paleta, 49%.
También se destacó el incremento de las hamburguesas congeladas. Según el relevamiento sectorial, el precio de la caja aumentó un 56,6% interanual, incluso por encima de los principales cortes vacunos analizados.
En este contexto, CICCRA estimó que el abastecimiento del mercado doméstico habría disminuido un 11,3% durante los primeros ocho meses del año. Esa menor disponibilidad, indicó la entidad, dio lugar “al significativo aumento del precio relativo de la carne vacuna”.
Crecieron las exportaciones de carne
Mientras disminuyó el consumo dentro del país, las exportaciones siguieron una trayectoria diferente. El volumen de carne vacuna enviado al exterior creció un 6,5% interanual durante los primeros ocho meses de 2026, publicó NA.
El desempeño exportador estuvo impulsado especialmente por las operaciones con Estados Unidos. De acuerdo con CICCRA, las ventas fueron “fundamentalmente traccionadas por la oportunidad que generó la cuota otorgada por el gobierno de EE.UU. a finales de 2025”.
De esta manera, el mercado mostró dos tendencias contrapuestas: mayor volumen colocado en el exterior y menor consumo interno. Con precios de los cortes que aumentaron por encima de la inflación general, el promedio anual por argentino descendió hasta los 46 kilos y quedó 4,9 kilos por debajo del nivel registrado un año atrás.