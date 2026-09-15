Impactó un proyectil contra un colectivo en Concordia: un pasajero viajaba en el asiento junto a la ventanilla

Un colectivo urbano de la Línea 1 fue atacado con un proyectil durante la noche de este lunes, mientras circulaba con pasajeros por la ciudad de Concordia. El impacto destrozó una de las ventanillas, aunque no provocó personas heridas.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:10, en inmediaciones de las calles Paula Albarracín de Sarmiento y 11 de Noviembre. Por circunstancias que quedaron bajo investigación, un objeto golpeó el lateral izquierdo de la unidad y causó la rotura prácticamente total del vidrio.

En el asiento ubicado junto a la ventanilla afectada viajaba un hombre que no fue alcanzado por el proyectil ni por los fragmentos desprendidos. En el colectivo también se trasladaban dos madres con sus hijos y un padre acompañado por su hija, publicó Diario Río Uruguay.

Temor entre los pasajeros

El ataque se produjo en cuestión de segundos y sorprendió tanto a los usuarios como al personal del transporte.

Pese a la magnitud del daño, no se registraron personas lesionadas. El colectivo, sin embargo, quedó imposibilitado de continuar con normalidad su recorrido debido al estado de la ventanilla.

La empresa envió otra unidad para reemplazar al vehículo atacado y permitir que los pasajeros retomaran el viaje.

Antecedentes de ataques similares

El episodio volvió a generar preocupación por la seguridad de los pasajeros y trabajadores del transporte público, debido a que el impacto pudo haber ocasionado consecuencias de mayor gravedad.

En junio pasado, otro colectivo de la Línea 1 sufrió importantes daños materiales al ser apedreado mientras transitaba por calle Las Heras, entre Diamante y Tala.

También se habían reportado ataques con gomeras atribuidos a jóvenes escondidos en sectores próximos a la Ruta Provincial 4 y al puente Alvear. Esos hechos afectaron tanto a unidades del transporte urbano como a vehículos particulares.