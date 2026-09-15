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Ciudadanía italiana: explicaron qué cambió en la ley durante una jornada consular

La ciudadanía italiana modificó sus condiciones para los descendientes desde marzo de 2025. Durante una jornada consular en Paraná, explicaron a Elonce quiénes pueden iniciar el trámite y qué ocurre con la transmisión a los hijos.

15 de Septiembre de 2026
Ciudadanía italiana: qué cambió en la ley para descendientes.
Ciudadanía italiana: qué cambió en la ley para descendientes. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La ciudadanía italiana modificó sus condiciones para los descendientes desde marzo de 2025. Durante una jornada consular en Paraná, explicaron a Elonce quiénes pueden iniciar el trámite y qué ocurre con la transmisión a los hijos.

La ciudadanía italiana cambió sus condiciones de acceso para los descendientes a partir de marzo de 2025 y actualmente existen límites generacionales que no regían bajo el esquema anterior. Norma Dri, agente consular italiana de Concordia, explicó a Elonce los alcances de la modificación durante una jornada desarrollada en Sala Mayo, en Paraná.

 

Según detalló, antes del cambio una persona podía solicitar el reconocimiento de la ciudadanía sin límites en la línea de ascendencia, siempre que lograra acreditar documentalmente su vínculo con el antepasado italiano.

 

Norma Dri, agente consular italiana (Elonce)
Norma Dri, agente consular italiana (Elonce)

 

"A partir de marzo de 2025 solamente pueden tramitar la ciudadanía los que son hijos o nietos de italianos nacidos en Italia", explicó Dri. Además, precisó que deben cumplirse determinadas condiciones vinculadas con la conservación de la ciudadanía del ascendiente italiano.

 

 

Qué ocurre con los hijos

 

La agente consular explicó que la modificación también alcanzó la transmisión de la ciudadanía. De acuerdo con su descripción, los hijos menores pueden ser inscriptos bajo determinadas condiciones como ciudadanos "por beneficio de ley", situación que presenta diferencias respecto del régimen tradicional por descendencia.

 

También indicó que existen restricciones para la transmisión en casos de descendientes de ciudadanos ítalo-argentinos que obtuvieron el reconocimiento mediante iure sanguinis, especialmente respecto de hijos mayores.

 

 

Dri reconoció que, pese a las modificaciones, las consultas continuaron siendo frecuentes. "No todos saben exactamente cómo es la ley", señaló, y advirtió que circulaba información que no siempre coincidía con la brindada oficialmente por las autoridades consulares.

 

Jornada consular y elecciones italianas

 

Las declaraciones se produjeron durante una actividad vinculada con el Consulado General de Italia en Rosario, realizada en Sala Mayo. La jornada estuvo destinada a recibir avales para las listas que participarán de las próximas elecciones de representación de los italianos residentes en el exterior.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Sebastián Tomassi, director general de Colectividades de la Municipalidad, explicó que el espacio fue facilitado ante la solicitud de representantes consulares para desarrollar esta instancia previa a los comicios previstos para diciembre.

 

Dri recordó, además, que la tarea consular comprende asesoramiento sobre pasaportes, inscripción de hijos menores y otros trámites. También incluye acciones destinadas a promover la lengua y la cultura italiana. Frente a las dudas generadas por las modificaciones en materia de ciudadanía, destacó la importancia de consultar información oficial para conocer qué requisitos corresponden en cada caso.

 

Temas:

Italia Sala Mayo trámite Ciudadanía
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