REDACCIÓN ELONCE
Campus Party abrió sus puertas con propuestas de realidad virtual, robótica y videojuegos en el Centro Provincial de Convenciones. Emanuel Gainza explicó a Elonce que la propuesta es gratuita, para todas las edades y continuará este miércoles de 10 a 18.
Campus Party abrió sus puertas con realidad virtual, robótica y videojuegos durante su primera jornada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La propuesta comenzó este martes con una importante concurrencia de estudiantes y continuará el miércoles, de 10 a 18, con entrada gratuita.
Escuelas, colegios y universidades de Paraná y otras localidades entrerrianas participaron de las primeras actividades. El evento reunió charlas, una feria de carreras, experiencias inmersivas y demostraciones vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica.
El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emanuel Gainza, explicó a Elonce que las actividades están destinadas a personas de todas las edades e invitó a la comunidad a recorrer los diferentes espacios.
“Estamos llenos de participantes en esta edición de Campus Party. Queremos que quienes nos están mirando sepan que tienen hasta las 18 para acercarse al Centro Provincial de Convenciones”, expresó.
Una propuesta gratuita para toda la familia
Gainza destacó que el evento contó con expositores nacionales e internacionales y diferentes alternativas para experimentar con las nuevas tecnologías.
“Es un evento para todas las edades. Hay charlas con oradores internacionales y nacionales, feria de carreras, realidad virtual, videojuegos y un montón de oportunidades para conocer sobre tecnología”, detalló.
El funcionario recordó que Campus Party se realiza habitualmente en Buenos Aires y que esta fue la segunda edición desarrollada en Entre Ríos.
Las actividades se extenderán durante dos jornadas, con acceso libre y gratuito. Quienes no asistieron durante el primer día podrán acercarse el miércoles entre las 10 y las 18.
Una estrategia provincial
El secretario de Modernización sostuvo que Campus Party formó parte de un programa más amplio para fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación en la provincia. “Está claro que no es una actividad aislada, sino que forma parte de una estrategia que lleva adelante el Gobierno provincial para promover la tecnología y la innovación”, explicó.
Entre los espacios instalados en el predio se encontró Mirador Tec, una propuesta destinada a visibilizar proyectos y emprendimientos vinculados con el talento entrerriano. “Lo que queremos es que la gente pueda conocer de primera mano temas vinculados con inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica”, indicó Gainza.
La programación también incluye la participación de un robot humanoide que recorre el encuentro e interactuó con los visitantes.
Aprender mediante experiencias inmersivas
Uno de los sectores más visitados durante la jornada fue el espacio del Grupo de Tecnología Inmersiva de la Facultad de Ingeniería de la UNER. Allí, los estudiantes pudieron probar equipos de realidad virtual y mixta.
El bioingeniero Leandro Mayrata explicó que una de las experiencias permitía observar e interactuar con una mesa y una serie de bloques digitales que no existían en el entorno físico. “Todo se llama realidad mixta. No es realidad virtual, donde la persona está completamente aislada, sino que sigue viendo a quienes están alrededor”, explicó.
La tecnología combinó objetos digitales con el espacio real y permitió que los participantes interactuaran mediante movimientos de sus manos.
El especialista señaló que los proyectos presentados tenían principalmente una finalidad lúdica y educativa. El objetivo era mostrar diferentes formas de ampliar la percepción de la realidad mediante dispositivos tecnológicos.
Sensaciones táctiles en entornos virtuales
Las experiencias no se limitaron a los estímulos visuales. Algunos equipos incorporaron chalecos y dispositivos capaces de generar vibraciones cuando ocurría una acción dentro del entorno virtual.
“Hay otro tipo de interacciones que no son solamente visuales, sino que también existen sensaciones táctiles. Tenemos un chaleco con el que se sienten vibraciones cuando pasa algo virtual”, detalló Mayrata.
También se exhibió un robot que permitía percibir físicamente el contacto con objetos digitales. De esta manera, los visitantes pudieron conocer aplicaciones que combinan visión, movimiento y tacto.
Uno de los estudiantes que probó el chaleco describió que podía observar el juego proyectado y controlar las acciones con sus manos. Además, recibía una vibración como respuesta ante determinadas situaciones.
“Está muy bueno”, resumió el alumno, quien participó de la actividad junto con compañeros de su escuela.