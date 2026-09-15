Obras en escuelas y rutas: el Gobierno provincial anticipó cuáles serán los próximos trabajos

Obras en escuelas y rutas. El Gobierno de Entre Ríos reconoció que todavía resta avanzar sobre cerca de la mitad de las necesidades de infraestructura de las escuelas y anticipó cuáles serán las próximas obras viales planificadas en la provincia. El ministro de Planeamiento, Hernán Jacob, brindó a Elonce detalles sobre los proyectos pendientes y el financiamiento previsto.

La Provincia había informado una inversión cercana a los $60.000 millones en infraestructura educativa, con intervenciones que alcanzaron a más de 600 edificios escolares. Los trabajos comprendieron desde obras nuevas hasta tareas de mantenimiento y conservación en establecimientos de nivel inicial, primario, secundario, técnico y agrotécnico.

Al analizar lo realizado y lo que todavía queda pendiente, Jacob fue contundente: "Llegamos a resolver la mitad del problema. Todavía nos queda otra mitad". En ese sentido, señaló que los esfuerzos estarán concentrados en continuar con las intervenciones y completar los proyectos actualmente en marcha.

El desafío con la infraestructura escolar

El ministro recordó que la actual administración recibió obras con diferentes grados de avance y complejidad. A ese escenario, indicó, se sumaron las dificultades derivadas de la situación macroeconómica y la interrupción del financiamiento nacional para la obra pública.

Según explicó, ese contexto provocó una paralización de aproximadamente seis meses mientras la Provincia negociaba las obligaciones pendientes. Posteriormente, las intervenciones comenzaron a reactivarse de manera progresiva.

Jacob también planteó las limitaciones que enfrenta Entre Ríos para financiar infraestructura con recursos propios. "Entre Ríos no destina más del 4% del total de sus recursos a inversión. Esta inversión es notoriamente insuficiente", sostuvo.

En ese marco, precisó que el Gobierno provincial estableció tres áreas prioritarias para concentrar los fondos disponibles: infraestructura vial, educativa y sanitaria.

Crédito internacional y las rutas previstas

Respecto de las próximas obras viales, Jacob confirmó que Entre Ríos contará con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD$280 millones. El Gobierno nacional ya autorizó la toma del financiamiento y la Provincia prevé comenzar con las licitaciones a través de la Unidad Ejecutora Provincial.

"Son USD$280 millones que van a ser destinados a obras viales", afirmó el ministro, quien explicó que se trata de un financiamiento de largo plazo proveniente de un organismo multilateral.

Entre las primeras intervenciones previstas mencionó la reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2, en el norte entrerriano, una zona donde el Gobierno busca mejorar las condiciones de infraestructura para favorecer el desarrollo productivo.

También está proyectada la circunvalación de Nogoyá, que permitirá vincular la Ruta Nacional 12 con la Ruta Provincial 26. Posteriormente, se prevé intervenir la Ruta Provincial 6, en el tramo comprendido entre Villaguay y la rotonda de Rosario del Tala.

Jacob destacó que se trata de corredores estratégicos para la producción y el tránsito internacional, por su vinculación con el corredor bioceánico entre Brasil y Chile. "Ese potencial hay que apuntalarlo con inversión", concluyó.