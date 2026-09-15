En 2027 finalizarían las obras en el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú

La Provincia prevé finalizar el Hospital Bicentenario durante 2027. La obra se reanudó en febrero, presenta un avance del 10,63% y demanda una inversión actualizada de $17.000 millones, financiada íntegramente con recursos entrerrianos.
La Provincia prevé finalizar el Hospital Bicentenario durante 2027, tras reactivar en febrero los trabajos que habían quedado paralizados. La obra sanitaria ubicada en Gualeguaychú registraba un avance del 10,63% y contaba con un contrato actualizado por 17.000 millones de pesos.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, recorrió el establecimiento junto con el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; el intendente Mauricio Davico; el titular de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), Carlos Cecco; y la directora del hospital, Andrea Martins.
Durante la inspección, las autoridades observaron el desarrollo de las tareas y ratificaron el compromiso de completar el edificio. Los trabajos están a cargo de la empresa Traza SA y son financiados íntegramente con recursos provinciales.
Una obra iniciada hace más de 15 años
La construcción del Hospital Bicentenario comenzó en 2009 y atravesó sucesivas interrupciones. Las últimas tareas habían quedado paralizadas en noviembre de 2023, cuando todavía contaban con financiamiento del Gobierno nacional.
En octubre de 2025 se firmó el convenio para transferir la obra a la Provincia, que asumió los costos necesarios para garantizar su continuidad. Finalmente, los trabajos pudieron retomarse en febrero de 2026.
“Estamos en el Hospital Bicentenario, un hospital que se arrancó allá por 2009, que se inauguró no menos de tres veces y hoy, después de mucho esfuerzo, estamos en obra nuevamente”, señaló Colello.
El funcionario aseguró que el objetivo provincial era concluir definitivamente el establecimiento y habilitarlo únicamente cuando todos sus servicios estuvieran en condiciones de funcionar.
“Es una obra que estimamos que vamos a terminar el año que viene, cumpliendo con algo que nos pidió expresamente el gobernador”, afirmó.
Además, remarcó: “Esta obra no se va a inaugurar hasta que realmente se termine, hasta que esté en funcionamiento y a disposición de todos los vecinos de Gualeguaychú”.
Los servicios previstos para el hospital
La finalización del edificio permitirá ampliar la atención sanitaria de Gualeguaychú y de otras localidades de la región. El proyecto contempla prestaciones de alta complejidad y una mayor capacidad de internación.
La intervención comprende la terminación de los pabellones A, B, C y D, además de las áreas de apoyo correspondientes a lavandería, cocina, laboratorios, hemoterapia y diagnóstico por imágenes.
También incluye tareas sobre las instalaciones eléctricas, los sistemas de gases medicinales y termodinámica. A esos trabajos se suman la colocación de cielorrasos, pintura, carpinterías, cubiertas y terminaciones exteriores.
Cuando el establecimiento esté concluido, contará con una Unidad de Terapia Intensiva para adultos, una Unidad Coronaria y una Terapia Intensiva Pediátrica. También se fortalecerá el Servicio de Neonatología.
El proyecto prevé, además, la puesta en funcionamiento de un Centro Quirúrgico con cinco quirófanos destinados a intervenciones de mediana y alta complejidad.
Autoridades destacaron la reactivación
El ministro Hernán Jacob valoró el avance registrado y sostuvo que la continuidad de la obra respondió a una decisión estratégica del Gobierno provincial.
“Estar en el lugar, ver cómo avanzan las escuelas del departamento y el Hospital Bicentenario nos reafirma el camino. En cada obra hay decisiones estratégicas y un Gobierno presente que planifica y cumple”, expresó.
Jacob agregó que la reactivación brindó previsibilidad a la comunidad. “Retomar los trabajos le devuelve la tranquilidad de que los compromisos que asumimos se transforman en hechos concretos”, indicó.
Por su parte, el intendente Mauricio Davico remarcó la importancia regional del establecimiento. “Para nosotros, esta obra es indispensable y muy importante para todos los gualeguaychuenses y para todas las personas que vienen a atenderse acá”, sostuvo.
El titular de Cafesg, Carlos Cecco, destacó la intervención del organismo en el financiamiento del proyecto. “Es un orgullo que Cafesg pueda financiar a partir de ahora las obras para este nuevo hospital”, expresó.
Con un plazo de finalización previsto para 2027, la Provincia buscará completar una infraestructura sanitaria iniciada hace más de 15 años y sumar nuevos servicios de alta complejidad para el sur entrerriano.