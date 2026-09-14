“Éramos 1.200 trabajadores y hoy apenas llegamos a 390”: crisis en Crucero del Norte

La crisis en Crucero del Norte se profundizó con la suspensión de los servicios de larga distancia y una retención de tareas impulsada por trabajadores que denuncian salarios impagos, falta de respuestas y una fuerte reducción de personal.

De acuerdo con el reclamo, la paralización alcanza a las diferentes empresas vinculadas con el grupo, entre ellas Crucero del Norte, Turismo Parque, Crucero del Sur, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay.

Los empleados señalaron que la medida se mantiene hasta nuevo aviso y que afecta las operaciones en diferentes puntos del país. La interrupción también generó incertidumbre entre los pasajeros que utilizan las rutas nacionales e internacionales de la compañía.

De 1.200 trabajadores a menos de 400

Uno de los delegados, Leonardo Figueredo, aseguró que la planta de personal sufrió una reducción considerable durante los últimos meses.

“A principio de año éramos 1.200 trabajadores, empezaron con los despidos y hoy apenas llegamos a 390. En todas las líneas de la empresa estamos con retención de tareas”, afirmó en declaraciones a BAE Negocios.

Figueredo explicó que alrededor de 40 empleados permanecen con retención de tareas en la base ubicada en La Tablada. Además, sostuvo que algunos trabajadores habrían sido convocados para firmar cesantías.

“Julio Koropeski nos dijo que hay plata, pero no nos pagan. Además, están llamando a compañeros para que firmen una cesantía”, manifestó el delegado.

El representante gremial también expresó su sospecha sobre un posible “vaciamiento” de la empresa. La acusación corresponde a su interpretación del conflicto y, hasta el momento, no fue confirmada judicialmente.

La empresa atribuyó la crisis a un conflicto familiar

Frente a los reclamos laborales, Julio Koropeski, integrante de la familia propietaria, negó que la paralización responda a una crisis económica o a la eliminación de subsidios. En cambio, atribuyó la situación a diferencias internas.

“No se trata de una crisis económica y política, es de índole familiar. Tampoco de la quita de subsidios, porque la política de subsidios del Gobierno cayó hace tiempo”, declaró a Misiones Online.

Según explicó, “todas las operaciones se encuentran supeditadas a que se resuelvan las diferencias existentes dentro del directorio”.

Koropeski también aseguró que buscará cumplir con las obligaciones asumidas por la compañía: “En nombre mío, el de mi madre y como me enseñó mi padre, don Demetrio, voy a honrar hasta el último compromiso que asumimos”.

Sin embargo, no se informó una fecha concreta para la reanudación de los servicios ni para la cancelación de los salarios reclamados.

Protestas y preocupación entre los empleados

Las medidas de fuerza se desarrollan en distintos puntos, entre ellos Buenos Aires y Posadas. Los trabajadores sostienen que la falta de certezas agrava una situación que lleva varios días.

Héctor Da Silva, uno de los empleados que participa de la protesta, describió el impacto del conflicto: “Es horroroso estar así. Nadie aparece, nadie nos dice nada. Uno va triste a la casa y vuelve triste para acá”.

El trabajador agregó: “Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros. Los chicos quieren quedarse, pero ya quieren cortar la ruta”.

Crucero del Norte fue fundada por Demetrio Koropeski y posteriormente quedó bajo la conducción de sus hijos, Hugo y Julio. El grupo llegó a operar conexiones haci