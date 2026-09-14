Quini 6: buscan al afortunado ganador de más de $20 millones en San Salvador

Quini 6: buscan a uno de los ganadores de más de $20 millones.

El ganador entrerriano del Quini 6 que obtuvo más de $20 millones con la modalidad Siempre Sale todavía no se presentó en la agencia 662 de San Salvador, donde fue realizada la apuesta. En el último sorteo hubo otros dos afortunados en la provincia, con tickets jugados en Paraná y Victoria.

Luis Daniel Combet, responsable de la agencia de San Salvador, contó a Elonce que se enteró de la noticia mientras se preparaba para comenzar la jornada. "Hoy me desayuné con esto. Estaba aprontando el mate para abrir la agencia y después me avisaron que había sido favorecida con ese premio del Siempre Sale. Ahí me puse contento", relató.

Agencia 662 de San Salvador (Elonce)

Por el momento, el comerciante desconoce la identidad del ganador. Debido a que la agencia se encuentra junto a la Ruta Nacional 18, consideró que la apuesta pudo haber sido realizada tanto por un vecino como por alguien que se encontraba de paso.

Piden revisar los tickets

"Puede haber sido un viajante, un camionero, hay posibilidades de que sea alguien que no es de la ciudad", explicó Combet. Por ese motivo, recomendó a quienes hayan realizado apuestas en el lugar conservar y controlar sus comprobantes.

El agenciero recordó que los apostadores cuentan con un plazo para reclamar los premios y señaló que anteriormente hubo casos en los que algunas personas no se presentaron a cobrarlos. "Recomendamos que revisen la boleta antes de tirarla, que pasen por la agencia o por cualquier otra para revisarla", remarcó.

No es la primera vez que la agencia 662 entrega un premio importante. Combet recordó que en 2018 vendió una apuesta ganadora de $9 millones y que, años después, otro cliente obtuvo un premio de $754 millones. Además, indicó que ya comercializó varios tickets con seis aciertos y otros correspondientes al Siempre Sale.