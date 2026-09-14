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El hospital San Martín incorporó un nuevo microscopio para estudios de biopsias

El hospital San Martín incorporó un nuevo microscopio destinado al Servicio de Anatomía Patológica. El equipamiento permite observar, registrar y compartir imágenes de muestras histológicas y citológicas y demandó una inversión superior a los 15 millones de pesos.

14 de Septiembre de 2026
Hospital San Martín incorporó un microscopio para biopsias.
Hospital San Martín incorporó un microscopio para biopsias. Foto: (GPER).

El hospital San Martín incorporó un nuevo microscopio destinado al Servicio de Anatomía Patológica. El equipamiento permite observar, registrar y compartir imágenes de muestras histológicas y citológicas y demandó una inversión superior a los 15 millones de pesos.

El hospital San Martín incorporó un nuevo microscopio para fortalecer el Servicio de Anatomía Patológica, área encargada del análisis de muestras que resultan fundamentales para distintos procesos diagnósticos. La adquisición fue financiada con una partida hospitalaria enviada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos.

 

Se trata de un microscopio óptico binocular Leica equipado con una cámara digital Flexacam i5. La tecnología permite visualizar con precisión muestras histológicas y citológicas y sumar herramientas digitales al trabajo cotidiano de los profesionales.

 

La inversión alcanzó los 15.190.000 pesos y comprendió el microscopio y su sistema de cámara digital. Desde el establecimiento indicaron que la incorporación se sumó a otras acciones destinadas a fortalecer y modernizar el equipamiento disponible.

 

Qué permite hacer el nuevo microscopio

 

Entre las características del equipo se encuentra la posibilidad de que profesionales compartan de manera simultánea la observación de una misma muestra. De esta manera, facilita el intercambio, la evaluación conjunta de casos y el trabajo interdisciplinario dentro del servicio.

 

Además, la cámara digital permite capturar, documentar y almacenar imágenes microscópicas, generando un respaldo de las observaciones realizadas. Las imágenes también pueden ser compartidas para su análisis por otros especialistas.

 

La incorporación representa un avance tecnológico para Anatomía Patológica, un servicio que interviene en el estudio de muestras y constituye una instancia relevante dentro del proceso diagnóstico. El hospital San Martín cuenta, además, con un sector específico destinado a la atención de pacientes y a la entrega de informes de biopsias.

Temas:

Hospital San Martín Ministerio de Salud salud
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