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Policiales Operativo contra el abigeato en el norte entrerriano

Frustraron el robo de 13 vacunos: dos detenidos y dos sospechosos prófugos

El robo de 13 vacunos fue detectado durante un control rural en el paraje Las Toscas. La Policía detuvo a dos hombres, secuestró un camión y una camioneta y buscaba a otros dos sospechosos que escaparon hacia una zona de monte.

14 de Septiembre de 2026
Sorprendieron a cuatreros cuando cargaban 13 vacunos en un camión
Sorprendieron a cuatreros cuando cargaban 13 vacunos en un camión Foto: Policía de Entre Ríos

El robo de 13 vacunos fue detectado durante un control rural en el paraje Las Toscas. La Policía detuvo a dos hombres, secuestró un camión y una camioneta y buscaba a otros dos sospechosos que escaparon hacia una zona de monte.

Frustraron el robo de 13 vacunos durante la madrugada de este lunes en un establecimiento rural del paraje Las Toscas, sobre la Ruta Provincial 1, en el departamento La Paz. El procedimiento dejó dos hombres detenidos, un camión y una camioneta secuestrados y otros dos sospechosos prófugos.

 

El operativo fue realizado de manera coordinada por las brigadas de Prevención de Delitos Rurales de La Paz y Feliciano, junto con personal de las jefaturas departamentales. Los efectivos desarrollaban controles habituales cuando advirtieron movimientos dentro de un predio rural.

Sorprendieron a cuatreros cuando cargaban 13 vacunos en un cami&oacute;n (foto Policía de Entre R&iacute;os)
Sorprendieron a cuatreros cuando cargaban 13 vacunos en un camión (foto Policía de Entre Ríos)

Durante la vigilancia observaron que varias personas cargaban ejemplares vacunos en un camión, mientras una camioneta brindaba apoyo de manera permanente. Ante esa situación, los policías se aproximaron para inspeccionar el vehículo de mayor porte.

 

Una camioneta escapó por la ruta

 

Cuando los efectivos intentaron realizar el control, la camioneta emprendió la huida por la Ruta Provincial 1. La maniobra dio inicio a una persecución que se extendió durante varios kilómetros.

 

Los agentes solicitaron la colaboración de la Jefatura Departamental Feliciano para interceptar la pick-up. El vehículo finalmente fue detenido en el acceso a esa ciudad y su ocupante quedó demorado por personal policial.

Sorprendieron a cuatreros cuando cargaban 13 vacunos en un cami&oacute;n (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Sorprendieron a cuatreros cuando cargaban 13 vacunos en un camión (foto Policía de Entre Ríos)

En el predio rural, los efectivos también identificaron al conductor del camión y comprobaron que la carga estaba compuesta por 13 animales. De acuerdo con el informe policial, el presunto hecho de abigeato se encontraba en plena ejecución cuando comenzó el procedimiento.

 

Dos hombres quedaron detenidos

 

La Fiscalía en turno de La Paz recibió la comunicación sobre lo ocurrido y ordenó la aprehensión inmediata de los conductores de los dos vehículos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa iniciada por el hecho.

 

La fiscalía también dispuso el secuestro del camión y de la camioneta utilizados durante la maniobra. Los rodados serán sometidos a las pericias y verificaciones correspondientes mientras avance la investigación.

Dos detenidos tras una persecuci&oacute;n por un intento de robo de ganado (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Dos detenidos tras una persecución por un intento de robo de ganado (foto Policía de Entre Ríos)

Los 13 vacunos fueron recuperados. Personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales continuó con las actuaciones para determinar su procedencia y completar las medidas ordenadas por la autoridad judicial.

 

Buscan a otros dos sospechosos

 

Otros dos hombres lograron escapar cuando advirtieron la presencia policial. Según se informó, los sospechosos huyeron hacia una zona de monte y todavía no habían sido localizados.

 

Las brigadas rurales continuaban con los rastrillajes para identificarlos y establecer su paradero. La investigación también buscará determinar la participación que habría tenido cada involucrado en el traslado de los animales.

Recuperaron 13 vacunos y secuestraron un cami&oacute;n y una camioneta (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Recuperaron 13 vacunos y secuestraron un camión y una camioneta (foto Policía de Entre Ríos)

El procedimiento demandó la intervención conjunta de las brigadas La Paz y Feliciano y de las respectivas jefaturas departamentales. Las actuaciones quedaron bajo conocimiento de la Fiscalía en turno.

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Abigeato cuatreros ganado vacuno Brigada de Delitos Rurales La Paz Feliciano
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