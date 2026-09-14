Femicidio en San Juan: el novio confesó el crimen y la autopsia reveló nueve puñaladas

Femicidio de la aspirante a gendarme: su novio confesó el crimen.

En el femicidio de la aspirante a gendarme en San Juan, Carlos Gonzalo Riveros, novio de Camila Vechiarello, dejó una carta en la que confesó haber asesinado a la joven de 26 años y pidió perdón. El acusado quedó detenido luego de intentar quitarse la vida.

Según lo informado por TN, Riveros se adjudicó el crimen en el escrito encontrado tras el asesinato ocurrido en Barreal, departamento Calingasta. Su intento de suicidio no se concretó y recibió asistencia médica antes de quedar a disposición de la Justicia.

A ese elemento central de la investigación se sumaron los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Camila. Los forenses determinaron que recibió al menos nueve heridas cortopunzantes, localizadas principalmente en el cuello y el rostro, que le provocaron una hemorragia fatal.

La víctima intentó defenderse

El examen forense también detectó cortes en las manos de la joven. Esas lesiones fueron interpretadas como signos de defensa y evidenciaron que Camila intentó protegerse durante el ataque.

La víctima y Riveros habían llegado a Barreal con un proyecto en común: ingresar a Gendarmería Nacional. Ambos eran aspirantes y habían comenzado su formación en el instituto de la fuerza ubicado en la localidad sanjuanina.

Sin embargo, sus situaciones habían cambiado recientemente. Mientras Camila continuaba avanzando en su preparación, Riveros había sido apartado luego de no superar las exigencias de la institución.

Conmoción y reclamo de justicia

El femicidio generó una profunda conmoción entre los habitantes de Barreal y los compañeros de formación de la joven. Tras conocerse el crimen, vecinos se movilizaron para expresar su repudio y acompañar el pedido de justicia.

La marcha recorrió las calles de la localidad bajo la consigna "Ni Una Menos" y reunió a numerosas personas que reclamaron justicia por Camila.

Riveros permanecía detenido mientras avanzaba la investigación judicial. Además de la confesión escrita, los investigadores incorporaron al expediente los resultados de la autopsia y las restantes pericias realizadas para reconstruir las circunstancias del femicidio.