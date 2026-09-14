Una aspirante a Gendarmería fue encontrada muerta con heridas de arma blanca: detuvieron a su pareja

Una joven que realizaba su formación como aspirante a Gendarmería Nacional fue encontrada muerta este domingo en una vivienda de Barreal, provincia de San Juan. La víctima presentaba múltiples signos de violencia y heridas compatibles con el uso de un elemento punzocortante.

La joven fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años y oriunda de Rosario, Santa Fe. Había llegado a San Juan para realizar su instrucción con el objetivo de ingresar a la fuerza federal.

La alerta fue recibida alrededor de las 12.30 y provocó la intervención de la Policía de San Juan y funcionarios judiciales. Al ingresar al inmueble, los investigadores encontraron a Vechiarello sin vida y advirtieron lesiones compatibles con golpes y heridas de arma blanca.

La pareja quedó detenida

La principal sospecha recayó sobre Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta, quien también estaba vinculado con la formación de Gendarmería. El joven se encontraba en el lugar cuando llegaron los efectivos y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Según las primeras informaciones incorporadas a la causa, Riveros habría manifestado intenciones de atentar contra su propia vida. Ante esa situación, las autoridades intervinieron y posteriormente recibió asistencia antes de ser trasladado a una dependencia policial.

El sospechoso permanece detenido mientras los investigadores buscan establecer qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas al hallazgo. Su situación procesal quedará determinada por las pruebas que se incorporen al expediente.

La autopsia será determinante

En la escena trabajaron especialistas del Complejo Científico Forense bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y del ayudante fiscal César Recio, con intervención de la UFI Delitos Especiales. Allí se levantaron rastros y se secuestraron diferentes elementos para ser analizados.

El cuerpo de la aspirante a Gendarmería fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia. El estudio deberá precisar la causa de muerte, la cantidad y características de las lesiones y otros datos que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

Por el momento, las actuaciones avanzan bajo la hipótesis de un femicidio. Esa calificación deberá ser confirmada o modificada a partir de los resultados forenses, las pericias realizadas en la vivienda y el resto de las medidas ordenadas por la Justicia.

Marcha para reclamar justicia

Horas después de conocerse la muerte, vecinos de Barreal se movilizaron durante la noche del domingo para pedir justicia por Camila Vechiarello y reclamar el esclarecimiento del hecho.

Uno de los puntos de concentración fue el Escuadrón 26 de Gendarmería Nacional. Desde allí, los manifestantes recorrieron distintas calles de la localidad mientras la investigación continuaba a cargo de la UFI Delitos Especiales.

Riveros permanece detenido como principal sospechoso, aunque todavía no existe una resolución judicial definitiva sobre su responsabilidad. La causa continuará con los resultados de la autopsia, las pericias sobre los elementos secuestrados y el análisis de los rastros recolectados en el lugar.