Reino Unido actualizará su despliegue aéreo en Malvinas con cazas de mayor capacidad

El Reino Unido confirmó que renovará parte de su despliegue militar en las Malvinas a fines de 2027, cuando reemplace los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 que actualmente opera la Real Fuerza Aérea británica por aeronaves Tranche 2 con mayores capacidades.

La decisión fue informada por el ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, en respuesta a una consulta parlamentaria. La rotación está prevista para fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2027 y utilizará aviones pertenecientes a la flota británica existente.

El reemplazo no implica un aumento en la cantidad de cazas desplegados en las islas, ya que continuarán siendo cuatro unidades. Sí supone una modernización tecnológica debido a que los Tranche 2 cuentan con sistemas de radar, aviónica y armamento superiores a los modelos que actualmente cumplen funciones en el archipiélago.

Qué cambia con los nuevos aviones

Los Typhoon Tranche 1 corresponden a las primeras versiones de producción de este modelo y comenzaron a ser retirados progresivamente del servicio británico desde 2019. Los ejemplares destinados a las Malvinas estaban principalmente orientados a tareas de vigilancia y reacción rápida.

Los Tranche 2 incorporaron posteriormente diferentes paquetes de modernización y tienen capacidad para operar sistemas de armas más avanzados. Entre ellos se encuentran los misiles Meteor, Storm Shadow y Brimstone, además de mejoras en sus sistemas electrónicos.

Una vez que regresen al Reino Unido, los actuales aviones Tranche 1 serán retirados del registro militar e ingresarán en un proceso de desguace. El Gobierno británico aclaró además que sus F-35 Lightning continuarán disponibles para otras operaciones según las prioridades de Defensa.

El contexto del reclamo argentino

La confirmación coincide con un período de mayor exposición política del reclamo argentino por las Malvinas, aunque el recambio de aeronaves forma parte de una planificación británica previa y no fue presentado oficialmente como una respuesta directa a Buenos Aires.

En las últimas semanas, el Gobierno argentino volvió a impulsar medidas vinculadas con la disputa de soberanía, entre ellas mayores sanciones contra compañías que operen hidrocarburos en la zona sin autorización argentina y proyectos para reforzar infraestructura militar en Tierra del Fuego.

El presidente Javier Milei también reiteró públicamente el reclamo de soberanía y señaló que Argentina pretende retomar negociaciones diplomáticas con Londres. Desde el Reino Unido, en cambio, las autoridades sostuvieron que su posición sobre el archipiélago permanece sin modificaciones.

Una disputa que continúa por vía diplomática

El Gobierno británico mantiene su postura basada en el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas, mientras Argentina reivindica sus derechos soberanos y reclama una negociación bilateral conforme a las resoluciones internacionales que sostienen la existencia de una disputa.

El reciente debate también incorporó declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la situación de las islas, que fueron interpretadas de manera diferente por los gobiernos argentino y británico. Hasta el momento, sin embargo, no se anunció ningún cambio formal en la posición de Estados Unidos.

En ese escenario, la renovación de los cazas representa principalmente una actualización del dispositivo militar británico ya existente en las Malvinas. La decisión tendrá efecto recién a fines de 2027 y mantiene sin cambios la cantidad de aeronaves desplegadas, aunque incorpora modelos con mayores capacidades operativas.