Accidente fatal en Mendoza: murió un motociclista de 19 años y una adolescente resultó herida

Un accidente fatal en Mendoza dejó como saldo un motociclista de 19 años fallecido y una adolescente de 14 herida. La moto chocó contra un automóvil en una intersección y la Justicia investigaba las circunstancias del siniestro.
Un accidente fatal en Mendoza provocó este domingo la muerte de un motociclista de 19 años y dejó herida a una adolescente de 14 que viajaba como acompañante. El siniestro ocurrió alrededor de las 16.45, en la intersección de Carril Chimbas y calle La Mora, en Chapanay, departamento San Martín, donde colisionaron una motocicleta Motomel y un Chevrolet Agile.
La víctima fatal fue identificada por sus iniciales como B.J.A.. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió lesiones de gravedad y murió en el lugar. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) arribó posteriormente y constató su fallecimiento.
En la motocicleta también viajaba una adolescente de 14 años, quien resultó herida y debió ser trasladada al Hospital Perrupato para recibir asistencia médica. Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre el tipo ni la gravedad de las lesiones que sufrió.
Cómo ocurrió el accidente
Según la información surgida del procedimiento policial, el Chevrolet Agile era conducido por un hombre de 46 años, identificado por sus iniciales como D.E.P., quien viajaba acompañado por su pareja y sus dos hijos menores.
El automóvil circulaba por Carril Chimbas en dirección hacia el norte. Al llegar a la intersección con calle La Mora, por circunstancias que eran materia de investigación, se produjo la colisión con la motocicleta Motomel.
La moto, en tanto, avanzaba de oeste a este cuando se produjo el impacto. Su conductor falleció en el lugar, mientras que la adolescente que lo acompañaba requirió el traslado al centro asistencial.
Los ocupantes del auto resultaron ilesos
De acuerdo con los primeros datos del procedimiento, ninguno de los cuatro ocupantes del Chevrolet Agile sufrió lesiones como consecuencia del choque.
Tras el siniestro, se desplegó un operativo en el lugar para realizar las correspondientes pericias y determinar la mecánica del accidente. Intervinieron efectivos policiales, personal de Policía Científica y de la UID.
Además, las autoridades solicitaron que se practicara un dosaje al conductor del Chevrolet Agile, como parte de las medidas dispuestas durante las primeras actuaciones.
La Justicia investiga las circunstancias
La investigación quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar las responsabilidades y establecer con precisión cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos, precisó Los Andes.
Las pericias realizadas en el lugar serán incorporadas al expediente junto con el resto de las actuaciones policiales. También se aguardaban los resultados de las medidas solicitadas al conductor del automóvil.
El accidente fatal en Mendoza dejó así un joven de 19 años fallecido y una adolescente hospitalizada, mientras continuaba la investigación para esclarecer las circunstancias del choque ocurrido durante la tarde del domingo.