Tragedia en Chile: 16 muertos tras incendiarse un geriátrico sin habilitación

El fuego comenzó durante la noche del viernes en una residencia que alojaba a 26 personas y tenía una sola cuidadora de turno. Diez residentes fueron rescatados y las autoridades investigaban el origen del siniestro y las condiciones del establecimiento.
Un incendio en un geriátrico sin habilitación dejó 16 muertos y diez sobrevivientes durante la noche del viernes en Pitrufquén, localidad de la región chilena de La Araucanía. El fuego destruyó la residencia de adultos mayores El Edén, donde se encontraban 26 personas bajo el cuidado de una sola trabajadora.
El siniestro fue reportado alrededor de las 22:30 y obligó a desplegar siete compañías de bomberos, personal sanitario, Carabineros y agentes municipales. Los equipos de emergencia trabajaron hasta las primeras horas del sábado para controlar las llamas y rescatar a quienes permanecían dentro del inmueble.
Diez residentes lograron ser evacuados y fueron trasladados al hospital local para su atención. Los bomberos encontraron a las otras 16 personas fallecidas dentro del establecimiento, mientras que las autoridades comenzaron las tareas de identificación y comunicación con sus familiares.
🇨🇱 | Un incendio devastó un hogar de ancianos en Pitrufquén, Chile, dejando al menos cinco muertos según medios locales, aunque otros reportan nueve. Bomberos continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.September 12, 2026
La residencia funcionaba sin autorización
El Gobierno chileno confirmó que el establecimiento no contaba con autorización para funcionar y acumulaba antecedentes por irregularidades. El secretario regional ministerial de Salud de La Araucanía, José Bravo, señaló que el hogar había sido sometido a un sumario en 2019, recibió multas y era reincidente.
“Era un lugar irregular; desde 2019 que había sido sumariado. Ha sido multado y era reincidente”, afirmó el funcionario. También existía un proceso abierto desde 2025 a raíz de una fiscalización y una denuncia municipal presentada en febrero por presuntos maltratos dentro de la institución.
La alcaldesa Jacqueline Romero explicó que el municipio había solicitado una nueva inspección debido a que la residencia no cumplía con la normativa. La funcionaria manifestó su “dolor y consternación” por lo ocurrido y acompañó a las familias de las víctimas durante las horas posteriores al incendio.
Una sola cuidadora para 26 residentes
Al momento del siniestro, una sola cuidadora se encontraba a cargo de las 26 personas alojadas. Las autoridades investigaban además si la trabajadora tenía la formación técnica que se requería para cumplir esa tarea.
El edificio era una vivienda de una sola planta y quedó destruido por el fuego. Durante la mañana del sábado, los bomberos continuaron removiendo los escombros y las chapas metálicas del techo que se habían desplomado, mientras la Policía mantenía acordonada la zona.
La propietaria del hogar declaró en calidad de imputada y la Fiscalía inició diligencias para establecer las responsabilidades vinculadas con el funcionamiento del establecimiento. La investigación también deberá determinar qué controles se habían realizado y qué medidas fueron adoptadas frente a los antecedentes registrados.
Investigación sobre el origen del fuego
El fiscal Jorge Granada quedó a cargo de las actuaciones destinadas a establecer el origen y la causa del incendio. Los investigadores también procuraban descartar la intervención de terceras personas en el inicio de las llamas.
Personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y de la unidad OS-9 trabajó en el inmueble. Como una de las primeras medidas, la Fiscalía convocó a declarar a los propietarios y comenzó a reunir los antecedentes administrativos de la residencia.
Hasta el momento no se había comunicado oficialmente qué originó el fuego. Las autoridades señalaron que las conclusiones dependerán de las pericias realizadas entre los restos del edificio y de los testimonios incorporados al expediente.
Kast ordenó revisar los hogares de adultos mayores
El presidente de Chile, José Antonio Kast, instruyó la adopción de medidas urgentes para revisar las condiciones de las residencias de adultos mayores de todo el país y fortalecer los mecanismos de prevención y fiscalización.
“Necesitamos conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir”, expresó el mandatario. También aseguró que el Gobierno colaborará con la Justicia para establecer si existieron fallas en los controles sobre El Edén.
La Municipalidad de Pitrufquén decretó tres días de duelo por las víctimas. Mientras avanzaba la investigación, las autoridades trabajaban en la asistencia y reubicación de los diez residentes que sobrevivieron al incendio.