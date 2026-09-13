Hospitalizaron a conductor que chocó su auto contra un árbol en Viale

El conductor de un vehículo Fiat Palio perdió el control del rodado e impactó contra un árbol; el accidente ocurrió en la mañana de este domingo en la intersección de calles San Martín y Panuto, en la localidad de Viale.

Accidente en Viale (foto Policía de Entre Ríos)

Fuentes policiales comunicaron que, aunque en primera instancia no se observaron lesiones visibles, el hombre fue trasladado de manera preventiva en ambulancia hacia el Hospital Castilla Mira para realizar los controles médicos correspondientes.

Se investigan formas y circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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