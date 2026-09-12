El entrerriano Rodrigo Bacidalupe tras debutar en Boca: “Cumplí el sueño del nene que llegó a Casa Amarilla”

Rodrigo Bacidalupe debutó en Boca y, horas después de cumplir uno de sus principales objetivos deportivos, compartió un emotivo mensaje en el que recordó el camino recorrido desde su llegada a las inferiores. “Ayer cumplí el sueño del nene que llegó a Casa Amarilla”, expresó el delantero entrerriano.

El atacante nacido en el departamento La Paz tuvo su estreno oficial este viernes 11 de septiembre, durante la victoria por 3-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. Ingresó a los 72 minutos en reemplazo del paraguayo Ángel Romero.

De esta manera, el futbolista categoría 2007 dispuso de aproximadamente 18 minutos para mostrarse ante el público xeneize. Su debut llegó en medio de un buen presente en las divisiones formativas y después de consolidarse durante 2026 como uno de los atacantes destacados de la Reserva.

El mensaje de Bacidalupe después de su debut

Tras el partido, el entrerriano utilizó sus redes sociales para expresar lo que significó alcanzar la Primera División luego de más de ocho años de formación dentro de la institución. “SUEÑO CUMPLIDO. Llegué a este club siendo chico, con muchos sueños y con muchas ganas. Me tocó pelearla, bancarme momentos difíciles, caerme y volver a levantarme. Pero nunca dejé de creer”, comenzó su publicación.

“Debutar en la Primera de Boca, en La Bombonera, con esta camiseta hermosa... es lo más lindo que me pasó en mi vida. Gracias de corazón a mi familia que estuvo siempre, a mis amigos, a mis compañeros, a todos los técnicos y profes que me formaron y me enseñaron, y a la gente de Boca por tanto cariño. Ayer cumplí el sueño del nene que llegó a Casa Amarilla”, completó.

De los goles en Reserva a jugar en La Bombonera

Conocido como “El Colo”, Bacidalupe se desempeña principalmente como delantero centro y había mostrado su capacidad goleadora apenas dos días antes de estrenarse con el plantel profesional. El miércoles fue titular en la victoria de la Reserva ante Platense por el Torneo Proyección 2026 y convirtió dos tantos.

Su rendimiento le permitió acercarse progresivamente a Primera hasta recibir la oportunidad de Leonardo Ponzio frente a Central Córdoba. Para ese encuentro, Boca presentó nueve modificaciones respecto de la formación que había utilizado ante San Pablo por la Copa Sudamericana.

El Xeneize terminó imponiéndose 3-1 con un doblete de Ángel Romero y un gol de Enner Valencia. Martín Cuitiño descontó para el conjunto santiagueño sobre el cierre. En ese escenario, Bacidalupe dio el paso que esperaba desde que comenzó su recorrido en las inferiores.

De Entre Ríos a las inferiores de Boca

Rodrigo Bacidalupe nació el 22 de julio de 2007 en el paraje El Ombú, departamento La Paz. Sus primeros pasos con la pelota fueron en la Escuela José Tabárez de San Gustavo, antes de que apareciera la posibilidad de probarse para Boca.

Cuando tenía 10 años fue observado durante pruebas realizadas en San Gustavo y Santa Elena por Hugo Perotti y Ernesto Mastrángelo, históricos futbolistas vinculados a la captación de jóvenes talentos. El delantero debió atravesar tres evaluaciones antes de conseguir definitivamente su lugar.

En marzo de 2018 comenzó formalmente su formación en las inferiores xeneizes. Desde entonces atravesó las diferentes categorías juveniles hasta alcanzar la Reserva y acercarse al plantel profesional.

El contrato profesional y el esperado estreno

Otro paso importante llegó en junio de 2024, cuando Bacidalupe firmó su primer contrato profesional con Boca. A partir de allí continuó su crecimiento dentro de las categorías formativas y durante 2026 se convirtió en una de las alternativas ofensivas destacadas de la Reserva.

Su capacidad goleadora y el rendimiento sostenido terminaron abriéndole las puertas de la Primera. La oportunidad llegó ante Central Córdoba, en una Bombonera que celebró otra victoria del equipo y también fue escenario del estreno del joven entrerriano.

Más de ocho años después de aquel ingreso a las inferiores, el recorrido que comenzó desde el departamento La Paz alcanzó uno de sus momentos más importantes. Bacidalupe lo resumió con una frase en sus redes sociales: “Ayer cumplí el sueño del nene que llegó a Casa Amarilla”.