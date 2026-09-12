Vóley femenino: Argentina venció a Venezuela, clasificó al Mundial y van por la hazaña ante Brasil

Las Panteras clasificaron al Mundial 2027 luego de vencer 3-0 a Venezuela y también aseguraron su presencia en los Juegos Panamericanos de Lima. Invictas en el Sudamericano, este domingo enfrentarán a Brasil con la mira puesta en Los Ángeles 2028.
Las Panteras clasificaron al Mundial 2027 tras derrotar este sábado a Venezuela por 3-0, en la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de vóley femenino 2026. Con puntaje perfecto, la Selección Argentina también obtuvo el boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y ahora irá por un desafío todavía mayor ante Brasil.
El conjunto dirigido por Facundo Morando se impuso con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21, en un encuentro en el que volvió a exhibir la regularidad que mantuvo durante toda la competencia. Bianca Cugno fue la máxima anotadora argentina con 15 puntos.
La victoria permitió que el seleccionado nacional asegurara anticipadamente uno de sus principales objetivos: disputar el Mundial que se realizará en Estados Unidos y Canadá durante 2027. Además, Argentina se garantizó su participación en los próximos Juegos Panamericanos.
Invictas y con puntaje perfecto
Las Panteras llegaron al compromiso frente a Venezuela después de superar a Perú, Colombia y Chile. Con el nuevo triunfo, mantuvieron su invicto y quedaron en lo más alto de la tabla de posiciones a falta de la última jornada del certamen continental.
Morando inició el partido con Cugno como opuesta y Victoria Mayer como armadora. Bianca Farriol y Candelaria Herrera fueron las centrales, mientras que Bianca Bertolino y Nicole Pérez ocuparon las posiciones de puntas receptoras. Agustina Pelozo se desempeñó como líbero.
Durante el encuentro también tuvieron participación Elia Rodríguez, Daniela Bulaich, Melany Detzel y Martina Bednarek. Además de los 15 tantos de Cugno, Bertolino aportó 10 puntos; Farriol y Bulaich sumaron nueve cada una y Herrera terminó con siete.
El gran desafío frente a Brasil
Con las plazas mundialista y panamericana aseguradas, Argentina cerrará este domingo su participación en el Sudamericano frente a Brasil, segunda selección del ranking mundial, en un encuentro que tendrá un premio todavía mayor para el equipo nacional.
Las Panteras buscarán dar el golpe ante la potencia sudamericana y avanzar en el objetivo de conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El encuentro se disputará este domingo 13 de septiembre desde las 12 de Argentina en el estadio Maracanãzinho.
El choque enfrentará a los dos seleccionados que llegaron a la última fecha en los primeros lugares y será el desafío más exigente para las dirigidas por Morando. Argentina intentará sostener el rendimiento que le permitió atravesar el campeonato sin derrotas.
Cómo termina el Sudamericano
La última jornada del Campeonato Sudamericano tendrá también los partidos Colombia-Venezuela y Chile-Perú, además del esperado cruce entre Brasil y Argentina.
El seleccionado albiceleste llegará al cierre con los primeros objetivos cumplidos: aseguró su regreso a un Mundial y consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos de 2027.
Ahora, Las Panteras tendrán frente a Brasil la oportunidad de coronar su campaña con una victoria de enorme impacto y continuar el camino hacia el gran objetivo del ciclo: estar presentes en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.