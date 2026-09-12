Bullrich advirtió que la recuperación económica no llega al ritmo que necesitan los argentinos

La recuperación económica y la baja de impuestos fueron dos de los ejes planteados por Patricia Bullrich durante una exposición en la Universidad de San Andrés, donde la senadora nacional y presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta expresó su preocupación por la velocidad con la que las mejoras económicas llegan a los hogares y empresas.

Según la información publicada por Ámbito, la exministra de Seguridad consideró necesario avanzar hacia una reducción de la carga tributaria que no quede limitada a los proyectos comprendidos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "A mí me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos", afirmó.

En ese sentido, Bullrich señaló las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos para competir. "Hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos a los que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto", sostuvo.

Bullrich puso el foco en la velocidad de la recuperación

Durante su intervención, la senadora también fue consultada por la marcha del programa económico y planteó que uno de los desafíos es conseguir que sus resultados se perciban con mayor rapidez. "Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido", manifestó.

Bullrich reconoció los avances obtenidos en materia macroeconómica, pero consideró que todavía falta trasladarlos de manera más directa a la actividad cotidiana. De esta manera, puso el foco en la situación de las familias, las pequeñas y medianas empresas y otros sectores productivos.

"¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vea en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días", remarcó la dirigente oficialista durante su exposición.

El planteo tras las declaraciones de Milei

Las expresiones de Bullrich se conocieron un día después de que el presidente Javier Milei defendiera el rumbo del programa económico durante una exposición ante el Council of the Americas. Allí, el mandatario descartó la necesidad de introducir cambios en el esquema implementado por el Gobierno nacional.

El planteo de la senadora no cuestionó los objetivos centrales del programa, pero sí puso el énfasis en la necesidad de acelerar sus efectos sobre la economía real. En particular, destacó la importancia de reducir los costos que condicionan la competitividad de las empresas argentinas.

La discusión también se produce mientras continúa creciendo el volumen de inversiones proyectadas bajo el RIGI, régimen que contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes emprendimientos y que Bullrich utilizó como referencia para plantear una reducción impositiva más amplia.

YPF proyecta nuevas inversiones bajo el RIGI

En paralelo, YPF prepara dos nuevos proyectos para incorporarlos al régimen. Según anticipó el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, las inversiones comprometidas por la compañía junto con sus socios podrían alcanzar los US$154.100 millones una vez concretadas las próximas presentaciones.

"Cuando terminemos de presentar los RIGI de los próximos meses, YPF va a haber presentado, con socios incluidos, US$154.100 millones en el régimen", afirmó Marín durante el 10° Foro Pymes Italia-América Latina realizado en el Palacio Libertad.

De acuerdo con la información difundida, los 23 proyectos aprobados hasta el momento bajo el RIGI acumulan inversiones por US$49.766 millones. En este escenario, Bullrich planteó que el próximo desafío debería ser ampliar el alivio tributario más allá de los grandes proyectos y lograr que la recuperación tenga un impacto más rápido sobre empresas y familias.