"La identidad siempre será tu derecho": el profundo mensaje de Lizy Tagliani a su hijo

La reflexión de Lizy Tagliani sobre su hijo Tati conmovió a sus seguidores luego de que la conductora compartiera en redes sociales un momento especial que vivió junto al niño. Lo acompañó a realizar el trámite de su Documento Nacional de Identidad y aprovechó la ocasión para hablar sobre su historia familiar.

Lizy, quien conformó una familia junto a su marido Sebastián Nebot tras la llegada de Tati a sus vidas, suele compartir diferentes momentos cotidianos con el pequeño. Esta vez, el trámite administrativo se convirtió para ella en una oportunidad para reflexionar sobre los derechos y el futuro de su hijo.

"Trámite que se vuelve un momento mágico. El sello que guarda hasta que vos quieras saber una pequeña parte de tu historia. No quiero llamar lucha a este vínculo tan hermoso", comenzó escribiendo la conductora en la publicación.

El mensaje de Lizy Tagliani a Tati

En uno de los pasajes más emotivos, Tagliani hizo especial hincapié en el derecho del niño a conocer su propia historia. "La identidad siempre será tu derecho, así como la familia, el amor y crecer como todo niño merece", sostuvo.

Además, expresó su deseo de que Tati pueda transitar su infancia plenamente. "Que nunca terminen tus ganas de soñar, de crecer, de disfrutar, de vivir en amor y respeto", manifestó la conductora.

Lizy también hizo referencia al vínculo que el pequeño mantiene con Sebastián Nebot. "Amamos ser tu familia, mamá y papá", aseguró, antes de cerrar su publicación con otra reflexión sobre el significado que adquirió el nuevo documento: "Un DNI que no cambia el camino de tu vida, solo redirecciona el mapa para llegar hasta donde quieras ir, tomado de nuestras manos. Te amamos Tati Nebot".