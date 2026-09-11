Callejero Fino volvió a declarar y seguirá detenido: liberaron a su primo

El cantante de RKT confía en que puede recuperar su libertad en los próximos días

Callejero Fino volvió a declarar este viernes ante la Justicia y continuará detenido en el marco de la causa por la portación de un arma de fuego hallada durante un control vehicular en Tigre. En paralelo, el fiscal Cosme Iribarren ordenó la liberación de su primo, al considerar que no era el propietario del arma secuestrada.

El artista, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, permaneció más de tres horas en la Fiscalía de Benavídez, ubicada junto a la Comisaría 4ª, donde se encuentra alojado desde su detención.

La investigación apunta al cantante

Tras analizar las pruebas reunidas, los investigadores concluyeron que la pistola Glock calibre .40 encontrada en la camioneta Volkswagen Amarok pertenece al músico y no a Steven Joel Rocca, de 27 años, quien recuperó la libertad.

Durante su nueva declaración, el cantante aportó su versión de los hechos, mientras la fiscalía continuará con las tareas para corroborar el testimonio y avanzar con la investigación.

La defensa espera que recupere la libertad

El abogado defensor, Diego Storto, sostuvo que su representado se encuentra en buen estado de ánimo y confía en una resolución favorable. “Está bien y entero, además de confiado y expectante”.

El letrado también manifestó su expectativa de que el artista pueda recuperar la libertad en los próximos días, aunque reconoció que la situación judicial es compleja porque el delito imputado prevé una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, lo que limita la posibilidad de excarcelación.

Cómo fue la detención en Tigre

El procedimiento ocurrió en Villa La Ñata, cuando personal de la Patrulla Municipal de Tigre detuvo una camioneta Amarok que circulaba sin patente por la intersección de calle Italia y Ruta 27.

En el vehículo viajaban Callejero Fino y su primo. Durante la requisa, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que dio origen a la causa penal.

El músico ya había comparecido anteriormente ante la Justicia, ocasión en la que negó ser el dueño del arma. Sin embargo, la investigación avanzó y el fiscal determinó que la responsabilidad recae sobre el cantante, quien permanecerá detenido mientras continúan las actuaciones.