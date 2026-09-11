Realizarán un simulacro de atención de emergencias con "múltiples heridos" en UADER

Un simulacro de atención de emergencias con múltiples heridos se realizará este sábado, a partir de las 10, en el campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). La actividad recreará un accidente de gran magnitud y estará abierta a toda la comunidad.

La propuesta, denominada “Atención inicial de la urgencia y la emergencia”, representará el cierre de la cuarta cohorte de la Diplomatura en Emergencias. Los alumnos deberán aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación teórica y práctica.

Del ejercicio participarán médicos, enfermeros, camilleros, policías, bomberos voluntarios y personal del servicio de emergencias 107. También habrá actores que representarán a personas heridas con distintos niveles de gravedad.

Cómo será el simulacro

Edgardo Olivo, director de la Diplomatura en Emergencias, explicó a Elonce que la formación está destinada principalmente al personal que trabaja en ambulancias, aunque también incorporó a otros actores sociales que intervienen ante situaciones críticas.

“Nos hemos unido para trabajar en el conocimiento mutuo, saber qué hacer y qué no hacer cada uno de nosotros”, señaló Olivo.

Durante el simulacro se representará un accidente con múltiples víctimas. Los estudiantes deberán evaluar a las personas heridas, clasificarlas según su estado y definir el orden en que tendrán que recibir asistencia.

“Vamos a demostrar cómo es el circuito, cómo llegaría el 911, cómo llegarían los bomberos, cómo actúa cada uno y qué hace el 107. Queremos que la sociedad sepa cómo actuamos”, explicó el responsable de la diplomatura.

Además, anticipó que entre los participantes habrá pacientes graves y muy graves. Los alumnos tendrán que reconocer cada situación y tomar decisiones de acuerdo con los protocolos aprendidos durante la capacitación.

Una actividad abierta a la comunidad

Olivo destacó que toda la ciudadanía podrá acercarse al campus para observar el ejercicio y conocer el funcionamiento de los organismos que intervienen ante una emergencia.

“Vivimos en un mundo caótico y no sabemos en qué momento podemos tener una urgencia, una emergencia, una explosión o un incendio. Queremos que la población esté preparada, que vea lo que hacemos y qué puede hacer también”, manifestó.

Habrá un simulacro de atención de emergencias en el campus de la Uader

El simulacro comenzará a las 10 y se extenderá aproximadamente hasta las 12 o 13. Una vez finalizado, los especialistas ofrecerán una explicación sobre las decisiones tomadas durante el operativo y los motivos de cada intervención.

“Al finalizar se dará una explicación a la comunidad sobre qué hicimos y por qué lo hicimos”, indicó Olivo. También remarcó que la universidad tiene el deber de poner sus conocimientos y recursos al servicio de la sociedad.

Participación de los bomberos voluntarios

El jefe de Bomberos Voluntarios, Carlos Almada, indicó que las instituciones trabajaron durante toda la semana en la planificación del ejercicio. Recordó que una experiencia similar se desarrolló el año pasado con una amplia participación.

“Es algo lindo para compartir, que lo vea la gente, y para las instituciones que participamos es importantísimo conocer cuál es el rol de cada una”, sostuvo.

Los bomberos trabajarán sobre un automóvil y utilizarán una ambulancia del campus. Durante la intervención se realizarán maniobras de rescate y cortes destinados a liberar a las supuestas víctimas.

“Convocamos a la ciudadanía para que pueda observar cómo es el trabajo en la simulación de una situación real y cómo se disponen los distintos actores ante una emergencia”, concluyeron los organizadores.