Jóvenes ganaron el Desafío de Innovación Entre Ríos y buscan apoyo para representar a la provincia en Panamá

Cinco estudiantes entrerrianos que integran el equipo OVO 4D se consagraron ganadores del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026 impulsado por la Asociación para la Formación, Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos (AFIDEER) y ahora enfrentan un nuevo desafío: conseguir el financiamiento necesario para representar a la provincia en un congreso internacional que se realizará del 16 al 20 de noviembre en Panamá.

El grupo está conformado por los alumnos Manuel Zandomeni (Universidad Tecnológica Nacional), Sara Barbará. María Emilia Vergara y Facundo Main (Universidad Nacional de Entre Ríos) y Anabella Natalí (Universidad Católica Argentina). Aunque provienen de carreras tan diversas como Ingeniería Civil, Bioingeniería, Bioinformática y Abogacía, se conocieron recién al comenzar la competencia y formaron un equipo multidisciplinario para resolver una problemática ambiental planteada por una empresa entrerriana.

Un proyecto para reducir la contaminación industrial

El trabajo ganador surgió a partir de una necesidad de Tecnovo, una empresa que buscaba optimizar el tratamiento de sus efluentes industriales para disminuir la carga orgánica antes de su procesamiento.

La propuesta de OVO 4D consiste en desarrollar un gemelo digital, una tecnología que permite monitorear en tiempo real el comportamiento de los efluentes y ajustar automáticamente su tratamiento mediante un sistema de tres tanques, mejorando la eficiencia de la planta existente y reduciendo el impacto ambiental.

Los integrantes explicaron que el objetivo no fue agregar más recursos humanos ni plantear una solución teórica, sino diseñar una herramienta aplicable a la realidad de la empresa y con potencial para adaptarse a otras industrias interesadas en procesos de producción más sostenibles.

El premio cubre un solo pasaje

Como parte del reconocimiento obtenido en el Desafío de Innovación, AFIDEER otorgó un premio que incluye pasaje, alojamiento y vuelos para un solo integrante del equipo. Sin embargo, los estudiantes consideran fundamental que puedan asistir los cinco, ya que cada disciplina aporta una mirada diferente tanto en la exposición del proyecto como en las instancias de capacitación y mentorías previstas durante el congreso internacional.

Por ese motivo iniciaron una campaña de recaudación de fondos y gestionan apoyo de universidades, empresas y posibles patrocinadores para cubrir los costos del resto del grupo.

Una experiencia que puede convertirse en emprendimiento

Además de presentar el proyecto ante referentes internacionales, los jóvenes buscan aprovechar el congreso para perfeccionar la propuesta y avanzar en su preincubación, con la intención de transformarla en un desarrollo tecnológico con aplicación comercial.

Durante los cinco días del encuentro participarán de talleres, conferencias, espacios de financiamiento y exposiciones junto a otros equipos de innovación de distintos países, con el objetivo de regresar a Entre Ríos con nuevas herramientas para continuar el desarrollo del proyecto.

Quienes deseen colaborar o conocer más sobre la iniciativa pueden seguir al equipo a través de su cuenta de Instagram: @ovo4d.panama, donde difunden la campaña para hacer posible el viaje a Panamá.