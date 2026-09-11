De las aulas al cielo: estudiantes construyen un avión y necesitan colaboración

REDACCIÓN ELONCE
El avión experimental es construido por estudiantes de Aviación de la Escuela Técnica Nº 3 “La Base”, quienes aplican los conocimientos adquiridos durante su formación. Pilar, Tiago y el profesor Facundo Vera contaron a Elonce los avances y cómo colaborar.
El avión experimental que construyen estudiantes de la Escuela Técnica Nº 3 “La Base” de Paraná representa uno de los desafíos más importantes encarados por la institución. Alumnos de sexto y séptimo año de la especialidad Aviación trabajan en el fuselaje y las alas de la aeronave, mientras impulsan una campaña para reunir fondos destinados a herramientas, materiales y pintura. Los estudiantes Pilar y Tiago Villagra, junto al profesor Facundo Vera, brindaron detalles del proyecto en "GPS", que se emite por Elonce.
Vera destacó la magnitud de la iniciativa para una escuela pública con una extensa trayectoria en formación técnica. “Encaramos un proyecto de crear un avión experimental que, como todos ya lo dimensionan, un avión, es algo que vuela, un elemento en el cual una persona se va a mover para un ámbito en el que no se creó. Así que dimensionen ustedes el desafío que han tomado nuestros gurises”, expresó.
La iniciativa surgió desde la especialidad Aviación y permitirá que los estudiantes atraviesen prácticamente todo el proceso de fabricación de una aeronave. Además de los conocimientos técnicos, el proyecto demanda una inversión importante, motivo por el cual la comunidad educativa inició diferentes acciones para recaudar dinero.
Cómo será el avión experimental
Pilar explicó que la aeronave combinará diferentes materiales y que los propios alumnos realizan trabajos para obtener recursos. “Nosotros estamos haciendo cosas y comunicándonos con la gente, con el alias y mediante cosas que hacemos en el taller para vender y juntar fondos para comprar todos los materiales que necesitamos para el avión”, contó.
Sobre las características de la estructura, detalló: “Las alas están hechas con madera, van a estar enteladas, el fuselaje está hecho de metal y necesitamos ayuda para el tema de las herramientas porque se rompen en todo el proceso de construcción del avión y por eso tenemos que recaudar fondos para que podamos terminarlo bien”.
El monto total necesario todavía no pudo establecerse debido a las características y los tiempos que demanda la iniciativa. Tiago señaló que, además de herramientas, deberán conseguir pintura y otros insumos. Las personas interesadas en colaborar económicamente pueden hacerlo mediante el alias congo.empapelada.pez, a nombre de Antonio César Bianchini.
La experiencia de construir un avión desde cero
Uno de los objetivos centrales es que los alumnos sean protagonistas de cada etapa. “La idea que nosotros tenemos con los chicos es que sean la mano de obra, que generen esta experiencia que es muy linda, muy enriquecedora para ellos”, explicó Vera.
El profesor también remarcó el valor de la formación técnica para el futuro laboral y profesional de los jóvenes. “Siempre hay que sostener que ellos son el futuro de nuestra provincia, de nuestra nación. Así que la capacitación técnica es muy importante para nuestro país”, sostuvo.
Para los estudiantes, el desafío permite trasladar al taller los contenidos incorporados durante años de formación. “Está muy bueno para nosotros poder hacer un avión desde cero, porque desde que empezamos, desde que elegimos la especialidad, vemos aviones, trabajamos en los aviones que, obviamente, no están hechos por nosotros, pero en este podemos aplicar desde cero todo lo que aprendimos en el aula, en las materias, en el taller”, destacó Pilar.
Los primeros avances del proyecto
El avión ya comenzó a tomar forma. Los estudiantes lograron avanzar con el cuerpo principal y las estructuras de las alas. “Lo que hemos hecho por ahora sería el cuerpo, que se llama fuselaje del avión. Sería el cuerpo completo. Las alas, que nos falta entelarlas, solo hemos hecho la estructura, que está toda hecha completamente de madera”, explicó Tiago.
En la construcción intervienen alumnos de las dos divisiones de sexto año de Aviación y estudiantes de séptimo. Las tareas se distribuyen de acuerdo con los días de taller de cada curso, lo que permite darle continuidad al trabajo sobre los diferentes componentes.
Los jóvenes deben combinar conocimientos adquiridos en distintas asignaturas. Entre ellas mencionaron Tecnología, donde estudian las partes de las aeronaves, y contenidos relacionados con metalurgia, fundamentales para trabajar con los aceros y otros materiales empleados en la estructura.
Un proyecto inédito para La Base
Consultado sobre los antecedentes dentro de la institución, Vera aseguró que se trata de una experiencia inédita. “Sí, es la primera vez. Siempre quedaron, lamentablemente, en intenciones, en sueños y es la primera vez que, por lo menos en estos 63 años, si no me equivoco, tiene nuestra institución formando técnicos”, afirmó.
El proyecto también despertó el interés de personas ajenas a la comunidad educativa, que decidieron colaborar con los estudiantes. “Hay gente que está fuera de la institución, que no tiene nada que ver directamente con nuestra institución y se ha acercado muy amablemente, ha colaborado con dinero, con sus conocimientos”, valoró el profesor.
La expectativa es completar la construcción de la aeronave y alcanzar, finalmente, el desafío mayor: verla volar. “Es un proyecto ambicioso y ojalá llegue a buen puerto”, manifestó Vera. Sobre ese objetivo, concluyó: “Si Dios quiere y todo sale bien y los chicos y todos nos acompañan, el día que hagamos el primer vuelo podemos invitar para que vayan a este hecho histórico”.