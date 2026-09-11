Se viene un fin de semana mucho más frío: las temperaturas caerán hasta los 7 grados

El tiempo en Entre Ríos estará condicionado este fin de semana por el avance de una masa de aire frío de características polares sobre gran parte de Argentina. El fenómeno provocará un marcado descenso de las temperaturas entre el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, con jornadas que volverán a presentar condiciones propias del invierno.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Paraná, este sábado se espera una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de apenas 15 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la jornada y la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0 y 10%.

Uno de los aspectos destacados será el viento. Para el sábado se anuncian velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante distintos momentos del día, mientras que las ráfagas podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h, aumentando la sensación de frío.

El domingo será todavía más frío

El descenso térmico se profundizará durante el domingo 13. De acuerdo con los datos difundidos por el SMN, en Paraná la mínima descenderá hasta los 7 °C, mientras que la máxima alcanzará solamente los 14 °C. Se prevé abundante nubosidad, aunque sin precipitaciones significativas.

El cambio responderá al avance de aire polar que se instalará durante el fin de semana sobre amplios sectores del territorio argentino. Los especialistas anticiparon anomalías térmicas negativas importantes para esta época del año y condiciones invernales en distintas provincias.

En sectores del centro del país, el desplazamiento del frente también estará acompañado por lluvias o lloviznas. En Entre Ríos, sin embargo, el pronóstico puntual para Paraná mostraba este viernes bajas probabilidades de precipitaciones durante sábado y domingo, por lo que el principal cambio estará relacionado con la caída de las temperaturas y el viento.

Cuándo volverán a subir las temperaturas

La tendencia comenzaría a modificarse desde el lunes 14. Para esa jornada, el SMN anticipa en Paraná una mínima cercana a los 8 °C y una máxima de 18 °C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

El martes 15 se consolidaría la recuperación térmica, con registros previstos entre los 9 °C y 20 °C, mientras que el miércoles 16 tendría valores similares, con una máxima también próxima a los 20 °C.

De esta manera, el nuevo ingreso de aire polar tendría su mayor impacto sobre Entre Ríos durante el fin de semana, especialmente entre el sábado y el domingo, antes de una recuperación gradual de las temperaturas durante el comienzo de la próxima semana.