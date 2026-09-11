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Paraná Accidente de tránsito en San Benito

Choque entre un auto y una camioneta sobre la Ruta 12 dejó dos personas hospitalizadas

Un choque entre un auto y una camioneta ocurrió este viernes en la intersección de la Ruta 12 y calle Rivadavia. Dos ocupantes fueron trasladados al hospital San Martín, aunque posteriormente, recibieron el alta médica.

11 de Septiembre de 2026
Choque entre un auto y una camioneta dejó dos heridos.
Choque entre un auto y una camioneta dejó dos heridos. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un choque entre un auto y una camioneta ocurrió este viernes en la intersección de la Ruta 12 y calle Rivadavia. Dos ocupantes fueron trasladados al hospital San Martín, aunque posteriormente, recibieron el alta médica.

Un choque entre un auto y una camioneta dejó dos personas lesionadas durante la tarde de este viernes, en la intersección de la Ruta 12 y calle Rivadavia, en San Benito. Ambas fueron hospitalizadas y luego dadas de alta.

 

Por causas que se intentaban determinar, un Peugeot 306 impactó contra una Fiat Strada que circulaba por calle Rivadavia en sentido norte-sur. Personal de la comisaría local intervino tras el siniestro.

 

Dos ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones y fueron trasladados en ambulancia al hospital San Martín, donde recibieron asistencia y fueron sometidos a estudios.

 

Recibieron el alta

 

Posteriormente, desde la Policía informaron que los pacientes no presentaron lesiones óseas ni heridas de gravedad. Tras completar los controles médicos correspondientes, ambos recibieron el alta hospitalaria.

Temas:

Choque Ruta 12 San Benito
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