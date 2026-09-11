Choque entre un auto y una camioneta sobre la Ruta 12 dejó dos personas hospitalizadas

REDACCIÓN ELONCE
Un choque entre un auto y una camioneta ocurrió este viernes en la intersección de la Ruta 12 y calle Rivadavia. Dos ocupantes fueron trasladados al hospital San Martín, aunque posteriormente, recibieron el alta médica.
Un choque entre un auto y una camioneta dejó dos personas lesionadas durante la tarde de este viernes, en la intersección de la Ruta 12 y calle Rivadavia, en San Benito. Ambas fueron hospitalizadas y luego dadas de alta.
Por causas que se intentaban determinar, un Peugeot 306 impactó contra una Fiat Strada que circulaba por calle Rivadavia en sentido norte-sur. Personal de la comisaría local intervino tras el siniestro.
Dos ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones y fueron trasladados en ambulancia al hospital San Martín, donde recibieron asistencia y fueron sometidos a estudios.
Recibieron el alta
Posteriormente, desde la Policía informaron que los pacientes no presentaron lesiones óseas ni heridas de gravedad. Tras completar los controles médicos correspondientes, ambos recibieron el alta hospitalaria.